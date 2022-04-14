黃德斌回巢拍劇圓攞獎夢？唔係你去主宰！

黃德斌與神級監製戚其義再度合作拍攝亞洲心動娛樂網劇《逐流時代》，劇中飾演欲望強烈的城中富商，不斷利用身邊人無休止獲取更多利益。角色挑戰性相當大，但德斌直言角色並不是戚其義為他度身訂造，但兩人的默契亦心照不心暄，一拍即合，他說：「呢類角色自己都好少演，好好玩，好不一樣。佢覺得有合適角色就會搵我，大家互相信任，佢又知我做到，我又知道點樣做，同佢合作每次經歷都好難忘，其實佢啲嘢唔係咁簡單，佢嘅劇係複雜嘅。」

當年他與戚其義的《天與地》被封為神劇，新劇可能挑戰﹖他笑說：「要睇緣分，從來冇諗個要製作咩神劇，人哋封你先係神劇。」德斌又大讚首次做「女一」的拍檔麥明詩是聰明的女仔，樣靚身材又好，用公餘時間拍劇更相當難得。講到拍攝親熱戲可會尷尬﹖他說：「我就冇乜點諗，令到對方信任，有信任感覺就唔會猜忌其他嘢，合情合理就得。」

德斌去年的ViuTV劇集《大叔的愛》令他人氣爆燈，在無綫拍劇多年的他被問到可希望回巢拍劇攞獎圓夢﹖他說：「TVB都有搵個我，但係撞咗期。攞唔攞獎要睇緣分，你話想攞就攞咩，唔係你去主宰，諗咁多做咩，做好佢先講啦。諗吓點樣可以做到角色活生生，好過去諗攞獎。」