江嘉敏告別舊情祝福前度　美腿突然重創傷上加傷

無綫小花江嘉敏上月爆出與電競高層男友Anthony分手結束3年情，更有指男方「偷食」，慘歷失戀傷痛嘅佢一直未放低，不時於社交網抒發不快感受，事隔個半月，佢終於正式為呢段感情畫上句號，於社交網撰寫給前男友的信並標籤舊愛，文中提到：「一切的起點，都是最美的瞬間。美好的回憶，會長存在腦海中。四年了，感謝你一路以來的相伴。我相信，我們都會以更好的自己迎接未來。這奇妙旅程的火車到站了，就好好的一起畫上句號吧。」

佢續指：「我知道，你們都會好好的。我也一樣，會繼續努力，讓你驕傲，曾經的相伴，留下了很多足夠潤澤我往後日子，支持著我好好的成長。」當中「你們」一詞，相信係形容緊Anthony與現任女友，間接默認偷食說法，但佢亦保持大方，反而向男方道歉自認做得唔夠好：「對不起，你在身邊時，我還未是最好的自己。謝謝你，旅程結束時，讓我知道我可以更好。再見了，期待我們再見時，我們都過得理想。」不過Anthony嘅社交網用戶經已刪除。

飽受情傷之餘，佢亦晒出近照，見其腳部受傷，腳掌至大髀位置全被包紮，佢透露：「立即變粗，得咗！以為冇乜事，點知重傷，醫生問我點解可以忍到成個星期。」身心均受創，認真禍不單行。