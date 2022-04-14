泰迪紐頓同男主角Channing吵大鑊被飛出劇組

美劇《西部世界》（Westworld）英國女星泰迪紐頓（Thandiwe Newton）早前飛抵倫敦拍攝新片《光豬舞壯士3》（Magic Mike）第3集《Magic Mike's Last Dance》，不過近日有傳她們於片場就男星韋史密夫（Will Smith）在《奧斯卡金像獎》掌摑基斯洛克（Chris Rock）一事而意見分歧，並因而嗌大交。最終搞到Channing嬲到爆駕車離去。而泰迪更因此而被飛出劇組！

據知今次事件影響拍攝進度，電影公司高層急忙搵人接替泰迪，之前於當地拍攝的11日戲亦全部作廢。而Channing亦於「停拍」期間飛返美國過復活節假期。有指泰迪計劃控告華納兄弟電影公司。而有攝製人員向友人爆料指Channing既是影片的監製亦是男主角在片場有話事權：「呢套係佢嘅戲，泰迪只好退出劇團。」另有消息人士說：「佢哋嗌完交之後，佢（Channing）大嗌：『我唔想再同佢合作』之後即刻揸車走人，而我哋就互望對方喺度諗：『等陣，我哋仲拍緊戲。』」除了Channing之外，攝製人員亦對泰迪大為不滿直指她好大牌：「片場所有人都好怕同佢工作，我見過佢狂鬧助導同化妝師。佢成日都呻對所有嘢都唔滿意。」

不過泰迪的發言人就否認報道，而華納兄弟發言人亦表示她作出困難決定離開劇組是因為要處理家庭問題。而有指電影公司已找到墨西哥女星莎瑪希爾（Salma Hayek）接替泰迪演出。