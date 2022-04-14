手袋新設計　千奇百趣！　

手袋誕生了這麽多年，任何經典正常的款式都已經被設計師出得七七八八，可能大家追經典款都追到有少少悶。近來有許多設計師在手袋造型設計上落足功夫，打造出能夠獲得注目的全新款式，例如膠桶手袋、文具長尾夾斜孭袋和免治豬肉手袋。這些造型奇特的手袋，或許大家看第一眼不能夠接受，但不得不説袋上的精彩圖案設計讓人愈看愈覺可愛。

塗鴉膠桶手袋

時尚品牌Givenchy在2022春夏季推出服飾，品牌創意總監Matthew M. Williams與紐約藝術家Josh Smith創作出一系列前衞色調的服飾，當中最吸引的就是Model手上的塗鴉風格膠桶手袋，袋上畫了藝術家最愛的死神圖案，另一款則是印上做舊風格的品牌Logo。許多網友笑言自己家中也有很多類似膠桶，但不得不説袋上的精彩圖案設計讓人愈看愈覺可愛。看多兩眼可能會被吸引到。接下來讓我們看看有哪些品牌推出突破常規的手袋啦！

長尾夾斜孭袋

原來每日見到的文具都可以激發到設計師的靈感，先前有G-Dragon推出鐵夾單品夾在帽沿，引起一段時間的潮流。現在美國手袋品牌Studiocult更設計出一款長尾夾造型斜孭袋，運用長尾夾上窄下闊的特點，以純素皮革打造出實用的袋款。有買家表示手袋設計實在太有創意，而且質量幾好。所以一眾袋迷如果接受到它的外形，就不要錯過！

免治豬肉手袋

由服飾品牌Bottega Veneta推出的THE POUCH手袋，是品牌最受歡迎的設計。不過近來推出的款式就引起熱議，肉粉色加上毛毛的外觀讓人感到似曾相識，時尚IG帳號diet_prada就好直接話似免治豬肉，不過同款的其他顏色就比較正常，不太似食物，反而似清潔時會用到的除塵掃。