【行媽咇】索媽楊洛婷：我唔介意性感　但真係冇飛過釘！

索媽楊洛婷日前於社交網發文，呻老公Dear Jane主音黃天翱（Tim）「變心」，惹來坊間誤會，其實二人依然非常恩愛。不過她不第一次引來誤會，曾有網民指她在兒童節目《問問Master Joe》「飛釘」，今次她就來個大反擊，究竟她會怎樣回應？立即去片《行媽咇》！

要數楊洛婷的代表作之一，必定有與游莨維（一蚊Joe）主持的《問問Master Joe》，皆因她扮演的人工智能機械人AI Rabee'a深入民心，但她爆笑回應指在網上搜尋自己的名字，反而會搜尋到「Master Joe條女飛釘」的關鍵字，她亦提到自己是一個保守的人，因此藉此強烈澄清：「我唔係『飛釘』，係嗰時件衫個Cutting啱啱有個摺位，就變咗好似有『飛釘』。」

復活節假期很多家庭都會選擇Staycation放鬆一下，楊洛婷指自己很喜歡Staycation，畢竟她覺得需要有自己的空間，不過透露有次Staycation驚險萬分。事緣那次一家四口Staycation，她忘記2個月大囝囝那天早上去了打針，結果晚上發燒，她立即聯絡負責的護士，並將退燒藥速遞到酒店，可惜運送途中遇上了大塞車，全家呆等了2小時，最後都有驚無險安全送達。吸取這次教訓後，楊洛婷慨嘆日後Staycation都會準備隨身藥物。

雖然楊洛婷生過兩個小朋友，但皮膚保養得宜，她表示之前懷孕，會使用一些有機或孕婦適用的產品，向大家透露秘密：「我冇乜護膚，甚至乎唔做facial。」她笑言自己很懶，縱使不會每星期去做美容，但事實上她卻會做「機」，只是一年做一次Ulthera，從結婚那一年（2014年）已開始做，能夠提升肌膚和拉皮，效果亦相當不俗，可說是懶人做的美容。