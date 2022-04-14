靈敢侶情：換身份證的回憶

最近開始更換智能身份證，想起當年一件驚嚇事。

上一次政府換身份證，已忘了是甚麼年份，市民需按出生年份、按時更換，否則，舊有的將無效。原來在那時候，當時的政府已在電視、電台節目、報紙等媒體發布資料，務求令市民得悉此安排。

正常來說，市民在日常生活，都會接觸到媒體，唯獨是我⋯⋯

某年某月，我去旅行，在機場交出身份證準備出境，滿腦子只想着玩的時候，職員卻淡淡地說：「你這張身份證無效。」還未意識到對方說甚麼，我還一臉「你別亂說」地哈哈大笑，他便很認真地問：「你不知道要換身份證？」

「換？甚麼意思？」

「政府已於各大媒體發布更換身份證資料，你沒看到嗎？」

我終於知道他是認真的，便垂下頭，不知如何是好⋯⋯

「你沒看電視？」

「我家沒電視。」

「聽收音機呢？」

「沒這習慣啊！」

「讀報紙也沒？」

「我有閱讀困難⋯⋯」

就這樣，我不知道要換，一直拿着失效的身份證走來走去。

「你這樣是犯法的啊！」職員說。

（其實，我並不清楚使用無效身份證是否犯法，總之他是這樣說。）

被嚇得六神無主，已忘記要出門玩了，但求他別找人抓我坐監罰款便好。

可能當時我年紀少，職員見我樣子驚慌，便手下留情，着我將護照拿出來。

「你用護照出入境啦，但玩完回來後，一定要馬上去更換身份證啊，知道嗎？」

「知道！」我出力點頭。

順利出境，也順利回到香港，立即跑去入境處更換，職員見到我這出生年份還沒換，瞪了我一眼，訓斥着說：「現在才來？」

「嘻⋯⋯」我尷尬地說。

實情我遲了多久？後來查閱資料，還好，只是一年多。

「一年多？」同事聽到後驚訝得眼珠快要掉出來。

「我哪知道！」

「你真的離譜，還好沒被抓。」

今次，我們又要再換身份證了，各位記緊按時更換，別學我啊！

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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