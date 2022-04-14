長假睇戲「投」入大畫面

復活節假期今天正式展開，不過出街人多車多，戲院等娛樂設施又未開；與其同人逼，不如留喺屋企串流睇戲仲開心。若各位想在家中享受巨幕靚畫，今次介紹一系列新款投影機就啱晒你，可簡單投射出百吋大畫面，等大家安坐家中都有影院級視覺享受！

便攜智能型

這類投機重量跟輕薄型筆電相若，賣點是體積小、重量輕、移動性強，是家用或商業演示的最佳兩用方案。

靈活擺位

Samsung今年初在CES展覽發布The Freestyle創意投影機，在美、韓及歐洲等地預售時，首月預購額即破萬！新機近日終於抵港，圓柱形機身僅重830g，配以多角度支架使鏡頭可180˚旋轉，令畫面不但可水平或斜向投射，更能垂直投向天花板或地板。其他功能包括PurColor純淨色彩技術及HDR高動態範圍等，另內建5W雙被動輻射裝置播放360˚音效，還設有環境模式營造柔和氣氛燈光，並兼容Android及iOS手機鏡像投射，內置多種串流服務，長假期大把戲睇！

語音操控

小米智能投影機2的體積為115×150×150mm，支援1,080p全高清解像度及Dolby Audio音效，最大可投射120吋畫面。它具有多角度自動梯形校正和自動對焦功能，可於牆壁快速投射出方形畫面，擺位更添靈活。內置Android TV系統及智能網關功能，對應語音操控功能，講一句便可搜尋節目及調控設定。

LED光源

萬播Wanbo智慧投影機X1的解像度為1,280×720，可投影出40~120吋畫面，並提供標準腳架鎖孔，除了可座枱擺放，還能設置於腳架上。內置Android TV可串流YouTube及Netflix等視頻。至於壽命長達20,000小時的LED光源及多層鍍膜玻璃鏡頭，以每天使用4小時來計算，足夠使用10年以上。

短焦影院型

畫面經過優化，亮度大多在2,000流明或以上，而且對比度高，室光下也能清晰播放，適合追求畫質的發燒友們。

靚聲輸出

ViewSonic X1000-4K超短焦投影機搭載真4K UHD解析度及0.25超短焦投射比，可於短短38cm距離投射出100吋大畫面。同時具備第2代LED技術、125% Rec709劇院級色彩及30,000小時使用壽命。特別一提是機身內建2.1聲道Soundbar，經由Harman Kardon名廠調音，總輸出達40W，帶來震撼聲畫效果。

水冷散熱

HP BP5000 4K屬世界首部超短投雷射投影機擁有水冷技術，運行安靜趕絕噪聲，身處家中觀賞影片或聆聽音樂都不受影響。它採用0.23超短焦鏡頭，投影120吋畫面離螢幕也僅需33cm，提供原生4K超高清解像度、智能自動調焦功能、500,000:1動態高對比度，以及6,000流明光源，白天不必拉上窗簾也能煲劇睇戲。

智能調光

JMGO U2激光短焦投影機由Indiegogo眾籌而來，僅一天便籌得過百萬資金。最大賣點是使用三色激光設計，使用壽命達到50,000小時，而且距離牆邊24cm即可投影出100吋大畫面，畫質達到4K解像度及HDR10級數。此外，新機懂得根據環境光來智能調節畫面亮度，省腳人手調校的麻煩。