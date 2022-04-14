馬浚偉預告明年入行30年　感恩演藝工作對社會有貢獻

藝人馬浚偉（馬仔）從小熱愛唱歌，曾經參加過無次的歌唱比賽，屢敗屢戰。他在1993年參加「第3屆領航集團比賽」獲得冠軍，得到賞識簽約華納入行當歌手。其後轉戰電視界發展拍下不少膾炙人口的電視劇，成為TVB收視保證。

馬仔現在涉獵不同領域繼續在演藝圈發展，擔任香港電台創作總監、經營藝術學校，今年即將會有電視劇和電影作品面世。他今天在社交網預告明年即將踏入演藝圈30個年頭，散發正能量好心情望疫情過後一切會逐步回復正常。

他分享在演藝圈成長的歷程：「由中學時期主修Art and Design, 及後到「朗文出版社」及「齡記出版社」工作再轉行至「田氏化工」，又在天父安排我經過44次歌唱比賽而成功進身演藝圈，並於2000年成立「出色堂出版有限公司」以及往後的各家公司......真的，一切就是「一轉眼」！」

他是一位虔誠的基督教徒，靠着主的帶領一顆謙卑感恩的心衷心感激：「此時此刻，馬浚偉依然是自由自在地做自己想做的事。打自己的工，以自由身工作者繼續從事演藝文化創意工作。當然，有意義而對社會、業界和市民有利的，我更喜愛。相信一切很快就會回復正常！就讓我們一起努力，在國家全力支持下，齊心協力讓我們最愛的香港再次發光發亮！」