肥美人︱丁丁曾患脂肪肝　冇人伸出援手想自殺

ViuTV選美真人騷《肥美人》，由駱振偉（Thor）、練美娟與陳葦璇擔任主持，打破世俗對肥人的審美框框，以真人騷形式讓參賽者挑戰自我，呈現甚麼是「自信就是美」的概念。 經過初賽，今晚(14日) 播出的一集，為了更加了解16位成功晉級準肥美人，3位主持將與她們齊齊Ice Breaking，透過遊戲及飯局，邊食邊分享自己肥美的成長經歷。

一向樂觀，經常笑臉迎人的1號參賽者丁珮筠（丁丁）就大方分享自己15歲中三那年被同學排擠，每日返學都會喊和大發脾氣的經歷。事緣一次她因突然持續一個月發燒，被驗出原來患有脂肪肝，要留院一個月，康復後回到學校的她功課跟不上，但根本沒有同學願意伸出援手幫助她，她因此極度失落，對世界失去希望，甚至萌生自殺念頭。她亦分享減肥血淚史，試過持續長時間只吃白灼雞胸及菜心，令手指變黃甚至脫髮，整個人非常憔悴，直到有人推薦她到跳舞Studio一試，於跳舞群組裏面開始有人接納她、鼓勵她，令她可重新站起來。丁丁勉勵大家，無論之前承受過幾多痛苦，只要能夠走過去，往後亦可以很開心。

8號陳映同（Lezlie）亦哭着分享自身經歷，表示由細到大對自己都沒有信心，亦受盡排擠，就連家人亦不是相當支持。到近日更發現自己患有讀寫障礙，覺得自己肥胖，表達能力不佳，運動、音樂、藝術亦不完全接觸到。本身熱愛音樂的她，當提到讀五線譜亦遇到困難時，更忍不住失聲痛哭，她說：「好似不斷被呢個世界排斥，不斷被隔絕，但係我最近先發現，原來我唔需要向人證明我有幾叻，或者我嘅存在。我嘅存在就係一個存在。」其他參賽者亦被她的分享感動落淚，紛紛上前安慰。