【營事檔案】蝦仁馬蹄餃　木薯粉主打更健康

蝦餃，是不少港人除了燒賣以外，到茶樓必點的點心之一。它是一種以透明澄麵皮包裹蝦仁的點心，常見一籠有四隻。今次家常版的蝦餃就改用木薯粉代替澄麵，蒸熟後一樣會是透明的，但不同的是用木薯粉的蝦餃會帶多一絲煙韌的口感，更為有趣。

木薯不含麩質

木薯粉是由木薯加工而成，而木薯是許多食譜的材料，例如芋圓、千層糕等，在非洲人眼中更是一種主食。木薯更是一種不含麩質的五穀，麩質是一種存在於小麥、大麥、麥芽等穀物中的蛋白質，由麵粉所製成的麵包、蛋糕、意粉、餅乾等都含有麩質；而麩質對於麩質不耐症的患者來說會引起肚脹及腹瀉等情況，因此由木薯所製成的食物對他們就有所幫助了。

馬蹄鉀質與香蕉不相伯仲

馬蹄是一種豐含水分的蔬菜，當中含70%水分，而且更包括維他命C及不同的礦物質例如鉀質。每100克的馬蹄含330毫克的鉀質，而高鉀水果之稱的香蕉，每100克含有358毫克鉀質，可見馬蹄鉀質含量與香蕉十分相近。適量攝取鉀質可帶走身體多餘的鈉質，減低患上中風及高血壓的風險。

【蝦仁馬蹄餃】(10隻)

材料：

生粉 40克

木薯粉 80克

豉油 2茶匙

水 約50克

蝦仁 100克

荀 25克

馬蹄 30克

做法：

1.把蝦仁、荀及馬蹄切成粒加入豉油調味備用。

2.將木薯粉及生粉混合，加入剛滾燙的熱水快速揉成光滑麵糰。

3.將麵糰分成10等份，搓圓壓扁後包入餡料。

4.中火蒸8分鐘即可。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。