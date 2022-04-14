《大時代》報紙檔老闆麥皓為因病離世　享年76歲

在神劇《大時代》演報紙檔老闆的資深藝人麥皓為，是經典的綠葉演員，現居於新加坡的他生活無憂，可是今日（14日）傳出他因心臟病病逝，享年76歲。其好友米雪發聲明表示：「謹代表麥皓為家人感謝各位關心，我們敬愛的好友麥皓為先生昨晚在家安詳離世！麥皓為一生熱愛家庭，是位好丈夫好爸爸。他疼愛朋友，更是位好演員！我們又痛失一位好友！一路好走！請給予麥家一點空間和時間，稍後回應！」而對上一次有麥皓為的消息，在2020年米雪到新加坡旅遊，和他慶祝生日，當時麥皓為笑容滿面，精神飽滿。

講到麥皓為最為人所談論，絕對要數是《大時代》中演出報紙檔老闆，他在劇中經典一幕正是劉松仁喊住口求老闆：「畀次機會呀老闆！」麥皓為於1983年加入第十二期無綫電視藝員訓練班，多年來曾飾演過不少市井角色。就算不知道他的名字，一定會認得他的樣子。雖然他演技出眾，但原來是高材生，在台灣海洋大學電子工程系學士畢業，後來到北京師範大學漢語言文學修畢碩士課程。當年碩士畢業不多，但麥皓為的3弟麥大成原本是一位演員，可惜在1982年因為飛機失事意外離世，麥皓為為了3弟麥大成圓夢而選擇入讀第十二期藝員訓練班，與劉青雲、吳啟華、陶大宇、商天娥、曾華倩、藍潔瑛等人同期。