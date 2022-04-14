本日日本：熱賣朱古力聯乘經典零食　口味勁驚喜

日本熱賣朱古力品牌Tirol Choco相信大家不會陌生，招牌四方外形、細細粒容易食。最近品牌以懷舊為主題，與幾個糖果品牌來個Crossover，將4款膾炙人口的糖果零食和Tirol Choco融為一體，味道有相當驚喜！第一款是於1979年發售的Sakuranbo餅（さくらんぼ餅）聯乘口味，除了使用Sakuranbo餅風味的朱古力，內裏更有Sakuranbo餅風味的橡皮糖。第二款是1978年發售的迷你可樂及迷你梳打糖（ミニコーラ＆ミニサワー）聯乘口味，分別有可樂及梳打兩種口味朱古力，並各有迷你可樂及迷你梳打糖在其中。第三款是1982年發行的Yatta！麵（ヤッター！めん）聯乘口味，入口是帶點鹹味的Yatta！麵風味朱古力，內裏則有香脆的Yatta！麵麵脆。第四款是1989年發行的Young Donut（ヤングドーナツ）聯乘口味，除了朱古力有冬甩風味，內裏的餡料更有Young Donut的麵包碎及粗糖，認真特別！各款聯乘口味每包有7粒朱古力，各售140日圓（約HK$9）。