江嘉敏失魂腳傷骨裂　唔認為情傷自殘

藝人江嘉敏今日（14日）在社交網發表分手宣言，正式與男友結束3年情，她又上載腳傷照片，她撐着拐杖出席劇集《食腦喪B》記者會，講到腳傷，她表示發生了一點意外，但為免嚇親家人故不肯透露詳情：「當時唔係開緊工，係因為自己唔專心所以跣親，我初時以為好小事，只係腫咗，雖然已經痛到瞓唔到，但前日真係忍唔到去睇骨醫，佢話我骨裂同埋小腿骨歪咗，暫時唔需要打石膏，等覆診睇吓個康復情況。我後日要開工拍劇，監製知道後話停一日工，再睇我情況點。（擔唔擔心變長短腳？）我冇諗過，依家醫學咁發達有得救嘢，唔開工就會攤喺度。」問到是否因為情傷而自殘，她否認：「唔會做出傷害自己嘅事。」

談到分手後的心情，嘉敏稱現專注工作：「都過咗去，人係需要向前看，努力工作先。（心情好啲未？）冇乜嘢。（因為第三者而分手？）我要講嘅嘢都喺社交平台上講晒。因我腳傷，好多朋友傳短訊關心我對腳同我成個人，於是決定一次過喺網上報平安。（前男友刪除咗個社交帳戶。）我唔知道。（仲有冇聯絡？仲係咪朋友？）都過咗去。（有冇追求者？）專心工作先。（準備好接受新感情？）努力工作。（因為有陰影？）努力工作先。最近除咗拍劇之外，仲做埋綜藝節目主持，對我係好大挑戰。」