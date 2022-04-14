果粉聚焦︰iPhone 14鏡頭更激凸？背後原來因為…

有傳iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max的鏡頭將較今代更凸！(互聯網)

iPhone 14系列早前流出多項規格，除已知機身較iPhone 13系列厚外，日前更有指Pro機種的鏡頭會大幅加高，無可避免影響手感。

消息來自知名分析師郭明錤，他指由於iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的鏡頭像素由1,200萬畫素升級至4,800萬畫素，感測器的對角線長度增加25%至35%，令鏡頭高度增加5%至10%；其中iPhone 14 Pro的鏡頭便凸出4.17mm，較iPhone 13 Pro的3.6mm為多。消息又指，新機除擁有更高拍攝像素，還支援8K超高清錄影，將來更有機會配合新的AR/VR裝置使用，帶來更佳的視覺效果。

系統方面，iPhone 14系列將搭載iOS 16，有傳聞指Apple將大幅改革通知及健康追蹤介面，並在主介面加入全新「InfoShack」交互式組件，用戶可把各式小工具如手電筒、計時器、Apple TV遙控器甚至控制中心關關等放入其中，令操作更直覺便利。當然以上消息仍是傳聞，相信Apple會在6月舉行的WWDC透露更多。