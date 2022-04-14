最差拍檔︱小儀話落地獄一定為咗森美

ViuTV節目《晚吹-有酒今晚吹》下星期一晚（18日）播出到第101集，由阮小儀擔任嘉賓，她與主持品嘗不同氈酒，幾杯落肚後的小儀分享指最多爭執的拍檔一定是森美，尤其是他受情緒病困擾的時候，二人衝突嚴重，她說：「嗰陣時做好多嘢都會令佢好嬲，無論係On Air定背後都會話你。嗰時我唔明發生咩事，有時仲會同幕後同事講壞話同吐苦水，但係依家終於明。」小儀笑言自己落地獄，一定是歸咎森美：「譬如佢結婚同生小朋友，我係好早知。但係記者問我嘅時候，一定要幫佢講大話隱瞞。如果講大話會落地獄嘅話，我落地獄嘅原因一定係佢。」

小儀又在節目中自爆成為MIRROR成員Edan（呂爵安）粉絲的心路歷程，她指雖然在《全民造星》時十分欣賞Edan的才華，但當時覺得對方的樣子好奇怪，所以並沒有加倍留意。直到《全民造星II》時，才正式被Edan圈飯：「嗰陣覺得Edan呢個人好全面，同埋個樣好番啲，開始順眼，就慢慢留意佢多咗。」

小儀直言Edan的出現令她再次回春，陷入年輕時瘋狂追星的狀態：「Edan嘅出現令我feel到自己好唔同，所有後生嘅賀爾蒙出哂嚟，直頭係回春呀。」小儀又稱雖然姜濤亦令她有回春之感，但未能如Edan般令她這麼雀躍瘋狂。