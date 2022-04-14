復出作收視失靈　高圓圓振興網購

內地女星高圓圓主演的內地劇《完美伴侶》在今年一月首播，是她產後復出的首部作品，雖然關注度超高，首播收視率創1.2%佳績，但因有其他劇集陸續上線，在激烈競爭下，全劇40集的《完》劇最終平均收視率為0.691%，在指定的官方串流平台的累計播放量只有14.84億，截至今日（14日）累計播放量只達15.8億，曾被指為「收視保證」的高圓圓被批「失靈」！

雖然《完》劇成績一般，但是未能撼動高圓圓的女神地位，今日其工作室發布「美圓兒春日限定」唯美照，立刻引起網民熱議，紛紛指她的笑容夠療愈：「治愈系的笑容，我想和你有個約會。」、「治愈系女神」、「看她的笑容，心情即好起來！」然而高圓圓的笑容不單俘虜網民心，就連網民的荷包一樣俘虜！

原來她在《完》劇中的所有衫褲鞋襪成為內地購物網站的大熱貨品，製造不少商機，多間網店售賣「完美伴侶高圓圓同款貨品」，包括長袖衫及大褸等，價錢由人民幣57元至3,666元不等（約港幣70.2元至4,517元），其中一款倣效她在劇中的衣品、售價是人民幣280元（約港幣345元）的卡其色乾濕褸，更是連月來暢銷的單品，網民笑言高圓圓雖然出師不利，但起碼可以振興網購！