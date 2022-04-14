遇上都是孽緣　陳慧敏認與危地馬拉P先生分手

歌手陳慧敏最近由澳門來港宣傳她的新歌《泰姬》，這首歌是她2019年尾到印度旅遊時，望住泰姬陵而創作，她表示當地好多人都好崇拜這個建築物的愛情故事，她說：「呢個故事背後有好多嘅悲傷喺裏面，對我嚟講係一個好大嘅衝擊。」愛情是她人生一個好的課題，3年前她獨遊土耳其跟來自危地馬拉的P先生，一見鍾情發展異地戀，但她接受東網訪問時承認，已於半年前分手。

慧敏說：「我哋分開咗，但依家仲有聯絡嘅，保持住友情以上戀人未滿嘅關係，我哋一齊時候一直都希望大家開心，呢種緣分好難得，都唔想太過束縛，因為我哋兩個都係好漂泊嘅人生。」對方目前身在土耳其，過去2年因疫情關係，她都有諗過是否一個穩定的狀態才適合自己，她說：「以前會覺得冇所謂，我哋都有討論過，我係咪要去土耳其生活，大家有溝通過，但喺疫情下真係唔容易決定，我冇辦法飛咗好容易返嚟，亦冇辦法後悔，我哋隔咗成2年冇見吖嘛，大家覺得如果用呢個關係去綁住對方，覺得係一種壓力，咁依家大家關係仲係開心嘅，好似朋友咁傾偈。」她表示即以後大家再沒機會見面，這段關係都是美好和美麗，她說：「我哋自己傾開，當時淨係靠個電話，可以一齊咗年幾，係好神奇好美麗，唔會覺得好遺憾。」

過去她有5段戀情，她笑言覺得自己好多孽緣：「我有好多轟烈過程嘅愛情經歷，但都唔完整，我都諗係咪自己嘅問題，喺咪對愛情嘅睇法、諗得太過完美，我每段關係都好長時間同深刻，有段仲去到談婚論嫁嘅階段，我覺得每段情自己都付出好多努力，但係咪自己嘅想法或者行都要改善呢？係咪我嘅心態未適合去到婚姻呢個階段，好多關於愛情上面嘅思考。」