奈奈茶 用I奶捉心理

想吸引異性目光，除咗靠自身魅力，亦要識得捉心理，了解對方嘅想法，再投其所好，咁就無往而不利！正如今期「世界Cup」主角奈奈茶，唔止有一雙驕人巨乳，仲好了解心理學，深明寫真界觀眾鍾意睇乜，所以好有理由相信佢嘅人氣會持續上升。

百萬人追蹤

日本寫真界一向盛產巨乳系女優，好似今年23歲嘅藤乃葵，因為有一對「100cm美胸」，獲得「百萬石之巨乳」嘅稱號，而同樣擁有一對I奶嘅奈奈茶，人氣亦不相伯仲，喺社交平台有勁多粉絲，為「百萬人追蹤的美少女」！講真阿妹嘅外形都幾吸引，笑起上嚟更可愛，而且身材正到痹，唔止有對木瓜奶，屁股仲又圓又翹，絕對有本錢喺寫真界發熱發亮。

真係好好波

話時話，出身於靜岡縣濱松市嘅奈奈茶，真係好好波，事關佢自細鍾意打籃球，小學時期曾入選校隊挑戰全國大賽，所以佢喺拍寫真嗰陣，經常會表演射籃技術。至於阿妹之所以加入演藝圈，多得爸爸嘅鼓勵，而且唔止係精神上嘅支持，仲付出埋真金白銀。話說奈奈茶曾經參加選美活動「Miss Young Jump」，佢爸爸為咗撐個女，買咗500本相關雜誌以換取500次投票機會，最終成功造就個女勇奪冠軍寶座。

熟悉心理學

身為偶像團體「黒のシャーナ」嘅一員，奈奈茶好識諗，除咗感激爸爸嘅愛護之餘，亦好珍惜每一個自我增值嘅機會，頻頻喺網絡上引入關注，舊年試過上載一條跑樓梯嘅短片，憑住一對超兇車頭燈，錄得超過7位數字嘅瀏覽人次。另外，阿妹一邊從事藝能工作一邊努力讀書，喺私立名校慶應義塾大學修讀心理學，而佢亦學以致用，深明觀眾鍾意睇巨乳嘅心態，不時搵機會騷吓事業線，令佢成為擁有多達百萬人追蹤嘅網紅。