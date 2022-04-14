連詩雅透視裙出奇制勝　《金宵2》演唱會入錯音搶Fo

挾着無綫劇《金宵大廈2》口碑理想，金宵乘勝追擊，今晚（14日）4位有份主演的歌手藝人，包括胡鴻鈞( Hubert)、陳山聰、連詩雅(Shiga)和譚嘉儀舉行《金宵Concert Watch From Home》網上演唱會，而同樣有份演出《金宵2》的「音樂情人」鄭子誠，就負責聲音導航。演唱會由胡鴻鈞和陳山聰先打頭陣，山聰表示今次是第一次在台上獻唱，Hubert也認同今次有好多第一次，能夠4位歌手同台演出十分難得，山聰則笑稱：「係你哋3位歌手才真。」其實山聰1993年出道闖樂壇，推出過兩張唱片，現場他獻唱了自己的歌曲《愛多一分鐘》外，還有出道第一首歌《ABCD》，這首歌收錄於1994的專輯裏面，他笑言：「大家當新歌聽啦！」

不過連詩雅與Hubert合唱《零時十分》時，她卻不慎入錯音，認真老貓燒鬚，至於首次跟Shiga對唱的Hubert，講笑最關心她是否着了高跟鞋，因為擔心會矮過她，慶幸自己仍然高過Shiga少許，才鬆一口氣，他先讚Shiga靚女，而Shiga亦禮賞往來，讚Hubert可以放下偶包演出「小程」，其實2人會在《金宵２》的第9單元《嫁衣》中出現，Hutert直言「小程」才是真正的他自己，她即笑說：「哦！原來你痴痴哋嘅。」其後Shiga更換一襲斜肩連身裙出場唱出《舊街角》，裙身透視若穩若現，性感搶鏡。

演唱會中段有個粉絲互動環節，粉絲分享自己不可思議故事，Hubert的粉絲並趁機向偶像示愛，表示最愛是胡鴻鈞，令他冧爆。譚嘉儀亦分享朋友的７樓故事，情節十足《7樓半》故事的真人真事版。Shiga亦分享友人旅行時在酒店沖涼發現鏡子出現自己的名字的故事，她自爆自己亦曾親身經歷過，她說：「我都試過，真係自己嚇自己，原來我之前一日喺鏡寫過自己個名。」山聰分享的親身經歷最為恐怖，他去印度拍旅遊特輯時，在酒店最後一晚開吊扇，吊扇卻多次自動關掣，當他想再按開關掣時，看到電掣自動地轉，之後全間酒店停電，聽到大家毛骨悚然。

節目近尾段，突然傳來李施嬅的聲音，施嬅表示困在一處地方，等山聰援救，山聰相當入戲，表示一定會找到她，4人合唱重新編曲的《今宵多珍重》。Shiga和譚嘉儀首次合唱國語歌《刻在我心底的名字》，嘉儀表示為是次合唱作了準備，就就是準備了高跟鞋，十分搞笑。