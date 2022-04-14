晨澡前曳曳　舒爽無比

朝早起身沖番個靚涼，係一件好爽嘅事，於是有人覺得反正要沖涼，不如曳曳埋先，實行爽上加爽。事實上，性學家早已指出，朝早曳曳會比半夜更暢快，之後沖埋涼再返工，整個人會更加醒神。唔信？睇過以下呢幾套四仔，就會明白箇中道理。

朝氣勃勃

想喺晨澡前嚟個晨操，首要條件係枕邊起碼要有一個伴侶，如果佢嘅質素拍得住四仔作品《D Cup Divas #5》嘅脫星，莫講話玩晨操，就算曳足全日都冇問題！影片由Cherie DeVille、Alexis Fawx、Briana Banks等脫星孭飛，片廠DD Busty話呢套四仔嘅賣點在於一對對Big爆車頭燈，當中分為5個部分，劇情大同小異，都係講述女主角工作忙碌，平日冇乜時間享受魚水之歡，直至某個早上，佢發現男友朝氣勃勃，忍唔住要對方慰藉自己，結果長久壓抑嘅慾火被撻着。激盪人心嘅乳搖場面，加上狂野無比嘅叫床聲，真係極盡視聽之娛。

汁液橫飛

由Tushy Raw推出嘅《Tushy Raw V33》，係另一套以晨戰為主題嘅四仔，搵嚟Manuel Ferrara、April Olsen、Alice Pink等外形勁索嘅脫星演出，喺佢哋嘅瘋狂挑逗下，床戰場面汁液橫飛，官能刺激爆晒燈！故事方面，大致上都係講述呢班索女一朝早起身就勁身痕，不斷喺男友身上探索，希望可以止到痕，點知愈摸愈出事，男友都痕埋一份，要進行床上運動嚟宣洩精力。片中男女脫星玩到口水等液體周圍滴，亂咁噴，搞到成身污糟邋遢，要雙雙嚟個鴛鴦浴，沖乾淨晒至出得門口，真係好曳曳。

濕滑感覺

如果覺得沖涼前曳曳唔夠過癮，咁嚟一場浴室水戰你又點睇？呢套由Elegant Angel製作嘅《Big Wet Interracial Tits #5》，就為大家帶嚟呢種濕滑無比嘅官能誘惑。影片搵嚟Sid Knox執導，並且由Kayley Gunner、Bunny Colby、Riley Reign同埋Blondie Bombshell孭飛，佢哋嘅身材前凸後趷，一開始會喺浴室淋到全身濕晒，跟住會喺鏡頭前自娛，然後有男人闖入，連場忘情肉搏隨即展開。雖然影片冇乜故事性可言，但憑住一眾脫星嘅激凸豪乳，加上情趣沐浴露所帶嚟嘅滑溜質感，足以令四仔迷睇到如癡如醉，絕對係一套質素唔錯嘅深宵娛樂作品。