趙希洛被黃建東施虐入院：有咩三長兩短要佢養我一世

憑《金宵大廈》飾演癲婆「何太」一角而首獲「最佳女配」獎的趙希洛，在《金2》中迎更高難度演技外，復遭虐打至入院，要接受多個月物理治療，雖康復逾年半，但受傷墮地一刻仍記憶猶新，爆Seed話若有「三長兩短」定要行兇者黃建東負責：「佢要養我一世」。

趙希洛的大律師角色Jessie貫穿劇集《金宵大廈2》，偕黃建東合演單元《對倒》時，人物性格來個360度大轉變，瘋狂度不遜於「何太」，她說：「其實『何太』都唔係咁癲，只係恐怖啫，不過喺單元入面嗰個平行時空嘅角色就好狂野，個誇張度係一嚟就去到100，唔怕觀眾將個角色同『何太』比較，每個角色都係一個生命，只要睇唔到我係趙希洛就得架啦，我覺得呢個角色係我入行以來，同自己個性格最大距離，同埋嗰個角色個妝、啲衫都好唔同，我仲自己設計咗彩蛋，就係『戚戚』哋嘅嘴，唔笑都好似笑咁。」

雖然拍劇時未有如閨密李施嬅般遇到靈異事件，但早前她已自爆被虐打到入醫院，原來「催花者」正是拍檔黃建東：「有場戲係由朝打到晚，搞到全身傷晒，初時怕麻煩唔用墊，但打打下真係好痛要攝墊，最記得佢用道具鐵板打落嚟，突然我覺得自己好似拍慢鏡咁跌咗落個鐵堆度，起番身腳腫咗要敷冰再拍埋佢，我好後悔冇換平底鞋先扭親腳。」之後因被打到攰，駕車回家經紅隧時「瞌着」險釀車禍，最終要接受多個時物理治療才告痊愈，問可擔心傷臉：「如果有乜事，佢要養我一世，但我唔會嫁畀佢。」

至於入行14年未嘗當女一滋味，她覺得做女主角要集天時、地利及人和。性格較宅、不愛出外交際自找機會的她表示：「我都恨做女一，但有啲怕醜唔會自薦，不過如果畀我揀做『女一』定做有發揮嘅『女二』，我一定揀後者。」

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