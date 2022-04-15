【是日通勝】

農曆三月十五

壬寅年 甲辰月 戊戌日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：求醫、治病、祭祀

忌：大事勿用

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：13、25、33、39

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：家人不是你的出氣袋，亂發脾氣需付出代價。

金牛座：有機會接觸不同行業的人，可擴闊個人視野。

雙子座：身心不在狀態，工作易分心，進度停滯不前。

巨蟹座：心態正面，不妨以改善人際關係為首要目標。

獅子座：幹勁十足，不妨一鼓作氣把手上的事項辦妥。

處女座：魅力沒法擋，有機會在社交平台獲不少關注。

天秤座：易跟關係不錯的人發生錢銀糾紛，後患無窮。

天蠍座：遇到一些棘手問題，內心感到無奈又無助。

人馬座：內心被某件事困擾，鬱鬱寡歡，宜向人求助。

山羊座：財運稍遜，若有人向你借錢，最好婉拒對方。

水瓶座：太在意別人的觀感，導致壓力大，身心疲憊。

雙魚座：多點欣賞伴侶的優點，可令感情關係更融洽。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）狗 正財旺

（跌）龍 易撞板

鼠：職場上迎來好消息，有大展拳腳的機會。

牛：做事效率奇高，有敢於接受挑戰的魄力。

虎：腦筋轉數快，趁勢加把勁，上司會讚好。

兔：得到貴人提攜，事業發展有望錦上添花。

龍：是日沖煞，運勢欠佳，謀事頭頭碰着黑。

蛇：工作運一般，流言是非多，毋須太在意。

馬：貴人運強，大膽表達心中所想易獲賞識。

羊：激動沒好處，毋須因別人一句話而扯火。

猴：有機會迎來高難度挑戰，必須保持冷靜。

雞：金錢運欠佳，須小心理財，控制購物欲。

狗：正財運佳，宜努力工作，前途一片光明。

豬：陪家人或朋友出外遊玩，有助遠離煩惱。

【暢所欲玄】（命理堪輿顧問馬汗辰）

玄學理論必須經過驗證

學生群組傳來某位知名大師寫的理論，文中講到關於命理與運動的理論。例如命帶辰戌丑未多的人，不喜歡運動。就是說屬龍、屬狗、屬牛、屬羊，或者生於辰月、戌月、丑月、未月的人，不喜歡運動。另外，該位大師說，經過他做的研究，卯、亥是運動密碼，屬兔、屬豬，或者生於卯月、亥月的人比較喜歡運動。

理論需要驗證，我們看看現今著名運動員的八字便可知曉，我隨便舉幾個例子，冬奧冠軍谷愛凌屬羊，生於申月；足球巨星C朗拿度屬牛，生於寅月；網球巨星費達拿屬雞，生於申月；另一位網球巨星拿度屬虎，生於巳月。從以上4位當代著名運動員的八字，完全可以推翻該位大師的研究和理論。

我不是故意搬弄是非，只是覺得玄學要讓大眾信服，必須像學術界那樣，經得起驗證。錯的理論，刪除。對的理論，留下。這樣才能隨着時代進步而有所進步。

其實，在八字的十神學裏面，運動，用食神、傷官套進去就可以了。運動也是表演的一種，好動的人，喜歡表演的人，命格必須帶着食神和傷官，這和演員、藝術家等等的性質一樣。