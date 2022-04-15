戲院重開︱陳靜搶頭啖湯　譚耀文心急捧自己場

政府公布由4月21日起，首階段放寬社交距離措施，除食肆可恢復晚市堂食至晚上10時外，多個關閉處所包括戲院亦「鬆綁」重開，多部電影終能重出生天，令一眾藝人大為興奮，但業界對於入座率最多只限5成感失望，加上要全院打齊3針才能在個別影院進食，直指措施混亂令人無所適從。

全港戲院由疫情開始累積關閉267日，單是第5波疫情已關閉逾100日，而且橫跨賀歲及復活節檔期，令片商和戲院損失慘重，昨日（14日）重開消息公布，多部中、西電影即安排陸續上映。

首周上映的包括郭子健執導、雷佳音與李現、葛優等主演的英皇電影《古董局中局》，之前不少影迷心急詢問映期，故現時戲院重開，英皇電影即安排21日上映。而去年上映的電影《梅艷芳》將再度上畫，主角王丹妮說：「為發揚梅姐精神及傳承梅姐的善心，我們決定重開戲院首兩天，將票房發行收益全數撥捐作慈善用途。」張智霖、古天樂與陳靜等主演的《G風暴》亦會上映，陳靜受訪時直指是好事：「我會邀請朋友一齊做足防疫措施，喺安心又安全情況下入場睇戲。」

吳卓羲豪氣包場

至於譚耀文、吳卓羲及張繼聰主演的《逃獄兄弟2》則安排於月底上映，一眾主角都表示會買票入戲院捧場，譚耀文說：「心情興奮，好多網民都話好期待，我一定會入場，總之有好戲就睇。」對於觀眾要打齊3針才能在特定場次飲食，他說：「戲迷入場唔係為食嘢，主要係為咗睇好戲啫！」而吳卓羲認為5成入座率好過冇：「都好過唔開呀！（請緋聞女友菊梓喬睇戲？）冇特別請邊個睇嘅，需要時會請晒屋企人或者包場去睇，做演員拍咗戲，梗係希望喺戲院睇到，嚟緊我都會主攻電影多啲。」另外，多部外語片包括荷里活災難片《月球隕落》、《怪獸與鄧不利多的秘密》、動畫《星夢動物園2》、日本電影《死亡立方》及獲獎無數的《Drive my car》等，亦會於重開首周上映。

黃百鳴嘆受冷待

東方影業老闆黃百鳴昨日受訪，指戲院重開是好事，但部分措施令人無所適從：「睇戲文化對小朋友嚟講，都會想食吓爆谷，一套戲3個鐘，飲啖水都要啦！依家用打幾多針嚟定准唔准飲食，好混亂囉！」又覺得戲院業遭受無情對待：「戲院業員工共3,000人，海洋公園同樣有3,000員工，金錢援助卻非同一對待，政府畀咗54億救海洋公園，但戲院業就只有5千萬，點生存？」更慨嘆可能政府官員沒有人鍾意睇戲！

至於香港戲院商會理事長袁彥文，直言對入座率只得5成感失望：「好多華語片例如今年嘅賀歲片，都唔敢戲院一開就上，《飯戲攻心》都排到中秋檔期，因為入座率最多5成實在太少，好多片主寧願睇定啲先。」