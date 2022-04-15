林千渟外賣食到厭　自煮食得健康！

藝人林千渟與李月兒最近先後為香港開電視節目《疫境中的餐桌》擔任嘉賓，跟名廚張錦祥（Ricky）及余健志（Jacky）炮製美食。近年轉攻電影的林千渟甚少上飲食節目，覺得比想像中容易︰「因為有廚師喺隔籬，而且好多食材佢哋都準備好，成日覺得煮嘢食最難係準備啲好適合嘅食材，今次係好好嘅經驗。」

疫情期間拍攝工作延期，林千渟也多留在家中，她說︰「叫外賣真係叫做到好攰同好悶，想試下啲新嘢，同埋真系想食得健康啲、清啲，始終外賣都會比較鹹又多味精，所以疫情真係入廚房多咗。」上飲食節目亦學習不少煮得健康的方法，好好養生︰「好似點樣唔落油去煮雞扒，細個時候就中意食炸嘢，但人大咗就會想食多啲健康嘅嘢。」

另外，參加真人騷節目《賭命夫妻》而出位的李月兒 （Luna） 擔任另一集嘉賓，由於老公開餐廳及愛下廚，所以Luna平日也甚少下廚，她笑言今次上飲食節目要「學有所成」，她說︰「佢平時讚牛肉嘅脂肪靚，多過讚我靚，好激氣。節目上同師傅一齊煎牛扒、同火炙和牛粒，發現原來煮西餐冇想像中咁麻煩，決定返屋企都要整畀老公食，威番一次畀佢睇。」