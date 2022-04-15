新人DEZ避緋聞女友當阿媽　師姐Jace教路唔好講大話

環球唱片新人DEZ（余宗遙）最近為首支派台歌《綠洲》宣傳，有師姐Jace（陳凱詠）陪伴兼親身教路，DEZ被問假設被拍到跟另一半拖手逛街，他會點答？他笑說：「我會話係sweet㗎，因為我阿媽嚟㗎嘛。」Jace即「嘩」：「出事喎！阿媽得一個啫，你確定係你阿媽先好喎。」DEZ再說：「可能張相好遠好濛呢，但我媽可能身材好好，我一定要咁樣讚我阿媽嘛……」

Jace記得初入行時，曾經有媒體教她千祈唔好講大話，因為一定穿煲，她說：「我唔會拖住手出街，所以我唔需要講大話，真係冇。如果真係影到係我，又拖住手咪認囉，希望大家會畀多啲祝福我哋，畀多啲空間我哋，同埋留意番我嘅音樂。」

面對樂壇競爭，他作為新人要點樣突圍？DEZ認為音樂人應忠於自己的風格：「我處男作《綠洲》係自己作曲，再同監製、團隊一齊合作係建立到自己風格，要先搵到自己定位。」Jace覺得每個歌手都有自己的特色，不值得去比較，她會從一個有趣的角度去睇呢件事，但自己唔會介意。

現正就讀港大建築系的DEZ自小已很喜歡音樂創作，他說：「開心可以同監製Adrian Chan合作，獲益良多，領會到一個錄音秘訣就係『放鬆』！唔知係咪因為接觸rock bands比較多，有時會唔小心用咗一種要同首歌『死過』嘅心態去唱，但Adrian教我以一種夢幻、放空嘅意識形態去找一個獨特嘅演繹方式，出來嘅效果比我原來嘅唱法更有層次感。」第一次在這麼大的錄音室錄音他的心情很興奮，他笑說：「我心諗如果可以喺嗰度住一個禮拜就好了，有無限枝結他同鋼琴，可以話係我心目中真正嘅『綠洲』！」