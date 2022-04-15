慢性痛症治療放鬆關節加以運動

持續數月的頭痛、肩頸痛、腰背痛等慢性痛症，許多是日積月累，成因是由肌肉不平衡演變出來，姿勢不良使關節軟骨長期受擠壓，壓迫到周邊神經線引致痛楚，亦令關節活動幅度減少。雖然服用肌肉放鬆藥物可紓緩，但藥力過後痛楚便再現，透過合適治療把關節放鬆，並以運動去鍛煉肌肉是理想處理方法。

都市人姿勢不良，太長時間某些肌肉用得過多而變得過緊，某些肌肉用得過少又變得過弱，不少人更因而患有上交叉或下交叉綜合症。上交叉綜合症可由長期低頭伏案引致，造成上半身肌肉不平衡，後頸、胸大肌過緊縮短，前頸菱形肌和下斜方肌過弱無力，從側身看，過強與過弱肌肉分別形成各一條直線，正好有如交叉線，患者容易出現肩頸痛、頭痛頭暈、手麻痹、心慌胸悶，甚至呼吸不順。

下交叉綜合症可由長期坐姿不良或穿高跟鞋引致，造成下半身的腰、腿、臀、腹的肌肉系統失衡，大腿前面四頭肌及背肌過強，大腿後面肌肉及腹肌過弱，盤骨過於前傾，走路臀部不自然地提高，體態動作異常如鴨子。

雖然當肌肉長期過分緊張，可用肌肉放鬆藥減低不適，過緊肌肉短暫時間得到紓緩，但是過弱肌肉由於沒有鍛煉，藥力過後痛楚會再現，過緊肌肉也會回復拉緊狀態。上交叉或下交叉綜合症都關乎於力學因素，所以不適合用化學方法去處理物理問題，藥物是不能徹底消除力學引起的痛症。

脊醫針對痛症位置，透過手法矯正及醫護儀器，以放鬆繃緊的關節和肌肉，身體不適得到改善後，還需要患者保持良好姿勢並加以運動防治；若慢性痛症是肌肉不平衡或神經線受壓而引起，過弱肌肉沒有得到強化，痛症是會重新出現，因為根源就是缺乏運動，沒有鍛煉肌肉所致。

醫生資歷：

脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家