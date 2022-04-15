靚靚瑜伽服　日常運動、去街必備

隨着瑜伽運動愈來愈普及，大家不單止做運動時穿靚靚瑜伽服，還會作日常搭配穿出街。現在市面上瑜伽服裝愈來愈多元化，設計融合了專業的運動需求與日常的潮流搭配，就算直接穿出街也不會覺得尷尬。潮牌AAPE推出的女裝系列Urban Active瑜伽服簡約高級，以低飽和色調設計，而運動品牌PUMA STUDIO系列瑜伽服則具專業感覺，時尚舒適。

都市活力色調

AAPE今年春夏季服飾以現代都市中生活的女性為靈感，分為柔軟親膚高彈性物料的「貼身剪裁（Tight Fit）」以及潮流寬鬆廓形的「舒適剪裁（Relax Fit）」兩種功能性設計。以淺粉、紫藍、灰啡及沙色等乾淨颯爽的色調打造出休閒連帽外套、瑜伽服、運動背心及束腳運動褲等多款單品。消除特定場所及運動項目的限制，延伸出廣闊的適用場景，將悠閑生活與運動二合為一。另外，系列單品的胸口、下襬、背部和褲腳等位置，均加入品牌標誌性Logo，讓運動服飾更型格。

男女版專業瑜伽服

今季PUMA STUDIO系列帶來男女可穿的專業瑜伽服。女裝以藕粉新色搭配拉皺設計細節，運動背心採用再生聚酯纖維製成，加入快乾透氣科技，運動時就不怕流汗。男裝上身水洗短袖Tee採用柔軟的SUPERSOFT面料，下身則是寬鬆舒適短褲內搭緊身Legging，就算瑜伽動作有幾大都不怕走光。另外還推出一系列瑜伽裝備，包括瑜伽墊、瑜伽墊收納袋、瑜伽專用襪等，打造出一個專業的瑜伽運動氛圍，讓大家可以更專心投入運動之中。