群星騷卡士太勁網友狂負評　譚詠麟那英被迫停唱

上海疫情嚴重並封城抗疫，有內地電視台製作特備抗疫節目「眾志成城同心守滬」晚會，節目名單集合大批一線巨星助陣，陣容直頭媲美春晚，不過節目原定喺13日晚播出，不過官方就喺播出當日凌晨緊急發出通知，表示節目暫緩播出，引發熱論。

抗疫名單中見到出席嘅明星多達百人以上，當中就有剛同韓國事務所完約嘅內地天王張藝興演唱歌曲《最美風景線》、張杰演唱《只要平凡》、那英演唱《春暖花開》、黃曉明、關曉彤、大張偉、鍾鎮濤等人合唱《真心英雄》，陣容強大，「校長」譚詠麟、呂方就合唱《朋友》，台灣歌手張信哲將演唱《愛就一個字》等。另外又有「講述」環節，內地男神胡歌、鄧超、劉濤將一同講述《堅守者》等，加上「雲祝福」環節有楊千嬅、王祖藍、林子祥、葉蒨文等，真係聽人名都知個騷多嘢睇。

不過電視台緊急發出通知：「感謝大家對東方衞視節目的關心。以雲錄製方式製作的公益性專題節目《眾志成城同心守滬——東方衞視抗疫特别節目》明晚（4月13日）暫緩播出。歡迎大家對我們的工作提出寶意見。」據知今次暫緩係因為事前有多位網友不斷向電視台作出批評，指電視台唔應該勞民傷財搞晚會，仲有人建議製作24小時新聞直播，拍攝上海境況等，最後搞到電視台決定暫緩播出，不過到依家都仲未有人知到底個騷仲會唔會有機會播出。