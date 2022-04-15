千萬身價Black Badge Ghost　無限成就解鎖

拍攝車身上採用了車壇史上最深黑色兼最精細漆面工藝，專業噴塗工匠先在帶靜電的白色車身噴上約45kg霧化塗料，然後上兩層清漆，烘乾後再經由4人團隊進行反覆手工打磨拋光。（胡振文攝）

對於遊戲玩家來說，完成遊戲中的任務，獲得秘技和提升等級(升呢)，就稱為「成就解鎖」。對於勞斯萊斯，透過卓越的造車經驗和工藝，每當進化到更高層次，亦是「成就解鎖」。而以「無限」數學符號代表的勞斯萊斯高級別Black Badge版本可以說是該品牌的無限級「成就解鎖」。

全新Black Badge Ghost 以進化至第二代的Ghost為基礎打造 ，是當今技術最先進、設計上最精煉純粹的勞斯萊斯。加上提供一系列高級定製Bespoke Collection供選裝，絕對能滿足追求品味又喜歡與眾不同的新世代車主。今次提供拍攝的Black Badge Ghost，車身配上車壇史上最深黑色的車漆工藝，腰線以至制動卡鉗顏色更揀選了與內裝主色調相同的Turchese綠松石色前衞新配色，車頭歡慶女神像及面罩均採用了獨特鏡面黑鍍鉻處理。腳下的21吋碳纖複合輪圈是以3D鍛造鋁合金、碳纖及航空級鈦金屬加固件專屬定制。配合淺色保護漆面，令獨特的碳纖維結構表露無遺。而車廂內的金屬飾件，例如冷氣出風口亦經深化處理，進一步凸顯暗黑美學。拍攝車還加配了發光面罩、星空車頂、歡慶女神門板壓花裝飾……猶如將廠方「秘技」般的匠心工藝一次過晒冷。

它搭載跟新世代Ghost一樣的專屬全鋁車架 (Architecture of Luxury) ，車架結構剛度十足，而且靈活性高，兼具擴展性，且車載全時四驅、四輪轉向和屢獲殊榮的Planar平面懸掛系統。而有別於標準版Ghost的是，它還多配備更靈活精準的空氣彈簧，能進一步防止車身在高速轉彎時傾側。所搭載的6.75L V12雙渦輪增壓引擎更經過調校，兼且換上全新排氣系統，最大馬力及扭力上調至600ps及900Nm，較標準版Ghost多29ps及50Nm。廠方亦針對8前速ZF波箱、油門和制動系統進行優化提升，當油門踩到90%時，換檔速度提升50%，踏板行程縮短，制動咬合點提高，更輕鬆做到易放易收。 試駕時最令人興奮莫過於輕按Black Badge車型專屬特設的Low Mode運動模式鍵，將其性能進一步「解鎖」。引擎可在僅1,600轉時提供900Nm強大扭力，伴隨而來還有厚重雄渾的喉聲。

規格表

車型：4門4或5座位轎車

引擎：V12雙渦輪增壓

容積：6.75L

最大馬力：600ps/5,250~5,750rpm

最大扭力：900Nm/1,600~4,250rpm

傳動：8前速ZF自動波箱

驅動：前置引擎、四輪驅動

0~100km/h：4.7秒

體積：5,546×1,978×1,571mm（長×闊×高）