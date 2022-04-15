戲院4.21重開！玩具迎接英雄熱

4月21日戲院重開，唔少超級英雄電影包括《蝙蝠俠》、《奇異博士2：失控多重宇宙》等排住隊上畫，加上Marvel Studios原創劇集《月光騎士》好評好潮，超英熱潮勢不可擋。想率先投入這股熱潮，玩玩具就最好不過，今次就同大家介紹幾款大熱英雄玩具！

像真騎士

《月光騎士》熱播，Hot Toys特別以此製作1/6人偶，高逾29cm、具有30多個可動關節，並配有一身灰白色月神繃帶聖裝與斗篷，細節包括埃及古文圖案、布製腰帶及斗蓬上的新月形圖案也忠實還原。留意斗篷邊緣更藏有鐵線骨架，方便玩家營造出飄逸效果！頭雕為全新製作，眼部設有連LED亮燈功能，亮著一刻發出懾人白光。隨人偶附有八件不同大小新月飛刀 、多對造型手掌及一個人偶地台連一個新月形背景，預計2023年第3季至第4季派貨。

激凸女神

韓國新銳雕像廠牌JND Studiosas最近帶來《水行俠》梅拉的1/3全身雕像，高約66cm，頭雕混了矽樹脂皮膚、玻璃眼珠、高仿真橘紅色髮絲及同比例小假牙，帶來極致真實感。一身戰衣如實雕劃出鱗片紋路，貼身設計盡展玲瓏浮凸身材，加上金屬製后冠，粉絲必定想拎返屋企！

蜘蛛女俠

美牌Sideshow旗下「Premium Format Figure」最近以蜘蛛女Spider-Gwen為題材，推出全高60.3cm的巨型雕像。採用飛躍形態融合紐約街景，並仔細地刻畫戰衣皺褶與淡藍芭蕾舞鞋，右手拿着手機重現漫畫經典場面。EX豪華版更追加了一個脫下面罩的真人頭雕，將美貌展露人前。

Q版夜神

日本Good Smile Company旗下「黏土人」系列曾多次製作Q版DC英雄，新作來自新版蝙蝠俠，約高10cm，一身戰衣層次感十足，附有無表情普通臉、憤怒臉替換下巴，真人頭雕仲爆笑地畫有黑色大眼圈，相當可愛。配件包括謎語人卡片及迷你蝙蝠車，讓玩家以可愛方式打造戲中場景。