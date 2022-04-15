本日日本：老字號聯乘《浪客劍心》　粉絲必食牛鍋釜飯

提起日本人氣車站便當，在明治時期創立、至今已有137年歷史的荻野屋推出的「峠的釜飯」（峠の釜めし）可算係一大代表。這款便當於1958年登場，發售至今的累積銷量達1億7千萬個，深得當地人喜愛。除了味道，這間老字號亦懂得緊貼潮流，不時跟著名動漫搞聯乘，繼之前與《鬼滅之刃》和《新世紀福音戰士》合作後，新鮮熱辣有經典動漫《浪客劍心》聯乘的牛鍋釜飯。《浪》是於1994至1999年期間在漫畫雜誌《週刊少年Jump》連載的大熱漫畫，之後被改篇為動畫及真人版電影亦大獲好評，並於上年12月公布會推出全新一輯的電視動畫，絕對令一眾粉絲雀躍。而《浪》的聯乘牛鍋釜飯，以明治時期店舖創業時的牛鍋為基礎，菜式有味噌製作的上州牛肉和壽喜燒洋蔥，上面放上半熟雞蛋，還原經典口味，並附上專屬的益子燒陶器碗，吃完便當可以用來收藏，最特別是每個月出現在包裝紙的角色圖案也不相同，粉絲們可以有不同驚喜。供應期至8月31日，每個售1,600日圓（約HK$99）。