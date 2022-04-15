【Zac玩Zac食】盡情吃喝振興香港經濟

話咁快2022年過咗三分一，今日已經係復活節假期嘅第一日，既然收到消費券，都要盡吓公民責任出街盡情吃喝，振興香港經濟。

即使未有晚市，旺角東一間五星級酒店自助餐廳推出的復活節自助午餐同樣精彩，大廚Eddie以節日食材及造型特別製作咗多款復活節菜式，包括歐洲復活節傳統、好多家庭都會食嘅火腿，但大廚花咗小小心思，自家炮製出復活節鳳梨蜜燒豬肩火腿，以低溫煙熏保持肉質鮮嫩，再加入丁香、菠蘿烤焗，令鹹度剛好的火腿帶有蜜味，食用時淋上菠蘿調製的焦糖，味道更清新且具有果香；另外仲有香草烤羊髀、鮮茄肉丸釀兔仔農夫包、腿蓉香草忌廉芝士釀蛋、五彩手鞠壽司及迷你十字包雞肉漢堡等美食都不容錯過。

酒店糕餅總廚Roy師傅嘅甜品一向出色，今次為復活節做嘅甘筍蛋糕、復活節朱古力手指棒棒及小雞檸檬泡芙，唔單止好味，創意度十足亦更添玩味！

復活節自助午餐仲有大家見到都開心嘅賓尼兔大巡遊、又可以玩競猜復活蛋，以及參加酒店Facebook遊戲贏取豐富餐飲禮券。

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Profile：Zacky Sun

-香港執業會計師

-www.Inztyle.hk創辦人

-星級生活達人

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-為國內雜誌撰寫旅遊飲食文章

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