金宵大廈2︱黃建東同空氣鬥戲　趙希洛變黑白魔后

《金宵大廈2》昨晚（14日）一集中講李施嬅進入了「七樓半」的黑白世界，一班金宵大廈住戶正面臨被地產霸權逼遷，地產代表黃建東（東東）與趙希洛，各自帶着手下，以各自的方式威逼眾人搬離大廈。被封為「金宵瘋癲Icon」的趙希洛是次演出繼續出彩，誇張的演繹手法加上似笑非笑的奸險笑容，令其角色更見立體，而她與東東獨特的造型，更被網民指是「黑白魔后」VS「Joker」，認真有創意。

劇中東東不斷接電話，但現實生活中的他拍攝原來全程是對着空氣說話，他受訪時透露雖然現場有工作人員協助畀對白，但很多戲還是要靠自己腦補：「呢一個係黃建東拍劇嘅第一次。其實我拍咁多電視劇，都未試過成場戲淨係影住我自己一個，同埋有好多大頭。」

監製葉鎮輝受訪時，透露黑白世界原來全由人手搭建，為的是想呈現色彩真實感：「成個黑白世界係搭出嚟嘅，點解唔就咁較色算呢？因為較色感覺冇咁真實，同埋我哋想保留番一啲色彩，例如所有自然嘅物品，好似植物同動物係有顏色嘅，死物就主要黑白灰。至於點解會選擇黑白色，係因為想表達黑白顛倒、人性扭曲嘅概念，呢個世界所有嘢都係顛倒咗嘅，希洛同東東就係身處喺一個咁顛倒嘅瘋狂世界，生存喺呢個世界嘅人係幾咁灰，個色彩就係想強調番佢哋內心嘅嗰種灰。」