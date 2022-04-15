麥明詩不滿學歷被質疑　公開劍橋成績單擊退Haters

前港姐冠軍麥明詩，雖然已淡出娛樂圈，但仍有留意近日熱播的劇集《金宵大廈2》，演員黃婉華塗啡皮膚演出成為國際話題一事。麥明詩表示近年不少製作都堅持「True to character」，故會找相同的種族演員來演出有角色，認為「香港如果能夠畀多啲機會少數族裔演出，represent（代表）番自己種族，而唔係由另一個種族去represent，唔係更好咩？」

不過其言論卻引來不同聲音，有網友直指她「偽善」，更有網友突然將焦點轉移到她的學歷方面，指她劍橋讀法律「但得2:2（指二級乙等榮譽畢業）」，亦指她「連返香港考PCLL都冇資格」（PCLL入學需取得二級甲等榮譽以上成績）、「你估佢真係有律師都唔做咩」，直指她入娛樂圈是「沽名釣譽」。

麥明詩亦有留意相關討論並被觸動神經，在社交平台主動公開劍橋大學成績單為自己平反，當中顯示她於2012－14學年中，均獲得二級甲等榮譽成績。她發文表示：「多年嚟好多ching（師兄）都好替我擔心我大學成績，各位ching千祈唔好替我擔心，唔高分，不過平穩」，成功擊退Haters。