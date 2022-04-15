所謂江山代有人才出，喺日本AV界當然係人才濟濟又人才輩出，而講到出色嘅巨乳女優代代有人才，不過到底係一代不如一代，定係後浪推前浪呢？今日就搵來兩代「巨乳怪物」嚟個大比併，睇吓舊人勁定係新人醒啦！

碩大H奶

老牌日本AV廠Alice Japan曾經盛極一時，坐擁好多天后級女優，除咗蒼井空、吉澤明步、麻美由真呢三位AV天后之外，仲有希志愛奈、小向美奈子等，當然亦包括佐山愛呢位現役AV天后啦！今年33歲嘅佢，保養得宜，比以前更美艷又更有女人味，憑住胸前擁有一對碩大H奶，獲封為「平成生之巨乳怪物」，加埋肉感十足嘅胴體及雪白肌膚，吸睛度爆燈！

2007年獲AJ廠捧為重點新人，翌年因為表現出色而獲得「雙專屬合約」，同時以S1及MAXING兩間AV廠嘅專屬女優身份演出。除咗拍AV，佢亦係惠比壽麝香葡萄成員，從團體畢業之後一度想回歸麝香葡萄，不過因為體重失控變到愈來愈肥，令佢被嫌棄而回歸失敗。不過專心拍AV反而更好，現時佢以扮演人妻角色為主，不論係慾求不滿嘅飢渴人妻，抑或被男人玩弄嘅柔弱人妻都演得入木三分，加上熟練嘅床技，令作品更值得細味！

佐山愛

年齡：33歲

身高：5呎3吋

三圍：38H-25-38

極品I Cup

能夠同巨乳怪物佐山愛匹敵嘅，現役女優當中有一個，佢就係寶田萌奈美。雖然佢今年已經29歲，但係仍然散發出一股萌味，經常做出好多可愛又天真嘅萌系表情，相當惹人喜愛。身材方面，唔單止肉感十足，胸前更有一對質感天然又巨型嘅白滑I奶，絕對係胸奴至愛！

佢喺2018年下海拍AV，憑住肉感身材及極品I奶成功吸引到AV迷注意，而當時佢仲有一個賣點，就係「現役女教師」喇！萌奈美對美術相當有興趣，後來轉讀東京藝術大學，雖然未曾以教師作為職業，但係阿妹亦成功考得中學美術教師嘅資格，所以後來佢亦講過所謂嘅「現役女教師」身份並不完全正確，大家就當係一個「設定」算喇！演出方面亦表現出色，投入度相當高，表情夠晒肉緊，更重要係佢樂意接受重口味題材，無論係二穴中出或開放後花園都一樣盡心盡力咁演出，值得一讚。

寶田萌奈美

年齡：29歲

身高：5呎3吋

三圍：39I-24-34

第1回合

鬥演出

佐山愛嘅演技超卓，尤其係扮演人妻最入型入格，不過寶田萌奈美就勝在演出夠瞓身，乜嘢題材都肯拍，亦樂意接受重口味玩意，所以呢個回合打和！

第2回合

鬥巨乳

佐山愛有「平成生之巨乳怪物」之稱，胸前對H奶曾經迷倒萬千AV迷，不過只係曾經啫，因為近年可以見到佐山愛對H奶似乎有少少縮水同下垂，反而寶田萌奈美對I奶飽滿又彈手，絕對係極品爆乳。

第3回合

鬥人氣

寶田奈萌美除咗拍AV，亦有開設個人視頻平台吸人氣，不過佐山愛嘅周邊活動就更多，除咗視頻，仲經常演出電視節目，近期仲獲得搞笑男藝人「江頭2：50」邀請拍片，人氣超強！

各有千秋

兩位巨乳怪物身材都屬於勁爆級別，喺演出上各有千秋，佐山愛就老練，寶田萌奈美就夠搏，真係好難分到高低，所以今次比併就打和啦！