邵國華設靈︱黎海珊黃淑儀到場憑弔　傷感送別

患上舌癌的資深電台節目主持人邵國華上月18日離世，終年67歲，今日（15日）在沙田寶福紀念館地下設靈，明日出殯。靈堂佈置以素白為主，靈堂前擺放了老婆Tina和一對仔女Milton和Alli的花牌，寫着：「多謝您，我哋會互相照顧，唔使牽掛。」接待處放置了邵國華有份創辦的雜誌，以及他與梁繼璋的「三個寂寞的心」的閃卡等，生前任職過的3間電台和梁繼璋、鄭丹瑞、車淑梅和張文新等致送的花牌放滿靈堂上。

有份出席的藝人包括有黎海珊、黃淑儀、車淑梅和張文新等。黎海珊受訪時，回憶與邵國華的點滴時，忍不住落淚，她感謝邵國華帶領她主持兩間電台的節目，由幕前藝人發展做DJ，感覺與他關係儼如一家人，她說：「佢好鍾意食焗豬扒飯和Michael Jordan嘅波鞋，經常做完節目就去買波鞋，我淨係記住佢嘅開心事，今日係復活節假期第一日，又係佢喪禮，代表死亡唔係永別，相信將來喺天家重聚。」她表示他創作時睇好多書，做好多資料搜集，從他身上學識努力，又感謝對方經常鼓勵她，從不會剎橋。

黃淑儀表示感謝邵國華介紹她認識出版社，才會推出第一本烹飪書，至今已推出14本，最後一次見他是正要離開電台的時候，當時他執拾東西離開，心情不太好。

邵國華於1989年與梁繼璋等主持港台節目《三個寂寞的心》，探討愛情問題，節目廣受年輕觀眾歡迎，他曾創辦年輕人雜誌，並擔任主編。於1994加盟新城電台，和雷宇揚、歐錦棠主持節目《香蕉俱樂部》，並成為該同名電影的編劇和演員，是少數曾任職香港三間電台的主持。邵國華亦是抗癌勇士，他患舌癌後，經歴多次手術，切掉五分三舌頭後，仍然繼續工作。