無論工作幾咁忙碌，都要識得抽時間放鬆一下，唔少性學家就表示，一場暢快嘅性愛係唔錯嘅減壓方法，唔通係因為咁嘅緣故，呢班色慾男女就放肆地喺辦公室瘋狂激戰？講緊嘅係今次介紹嘅四仔作品主題，場面夠晒精彩！

艷事特別多

《Naughty Office》作為片廠Naughty America嘅人氣四仔系列，至今有唔少令人回味無窮嘅作品，而嚟到最新登場嘅《Naughty Office #83》，今次又會帶畀四仔迷乜嘢新鮮感呢？首先搵嚟Karma RX、Anya Olsen、Kelsi Monroe等巨乳脫星演出，佢哋唔單止身材有睇頭，床技亦一流，必定令四仔迷會睇得盡興。其次係今次嘅色慾辦公室內所發生嘅艷事特別多，包括有為上位而向上司獻身嘅OL、好色秘書情挑型男實習生、鹹濕老闆嗒清潔女工等，每個故事都各有賣點，加上每對男女都盡情利用辦公室每個角落曳曳，從會議室到茶水間都成為佢哋性戰場地，唔知咁樣能否吸引到你捧場呢？

「股」惑秘書

情慾辦公室係唔少男士每日嘅幻想，只係如果將幻想化為現實，感覺會唔會更加令人興奮？想知嘅話，就要睇吓呢套由Private製作嘅《Slutty Secretaries》。由Xavi Rocka執導，並搵嚟Rebecca Volpetti、Anastasia Brokelyn、Lika Star等多位青春索女演出，故事講有間公司請咗十幾個秘書，每位都樣靚身材正，尤其係臀部又圓又翹相當吸睛。有趣嘅係佢哋每日返工都不務正業，原來佢哋唔識打字又唔識電腦，只係識得同男人曳曳，憑住精湛嘅床技，三扒兩撥就令男同事爽到飛起，加埋絲襪誘惑，構成令人興奮無比嘅情慾辦公室。唔知呢種劇情，能否滿足到你嘅幻想呢？

做完先講

打工仔唔止要有能力，仲要有工作態度，只係呢套由DORCEL炮製嘅《Girls At Work: The Associates》，當中班囡囡嘅工作態度卻係與別不同。由四仔名導Frank Major執導，搵嚟Shalina Devine、Tiffany Tatum、Kaisa Nord等多位人氣脫星演出，之所以話佢哋嘅工作態度唔同，原因係無論客戶嘅理據充分定理虧，佢哋都會二話不說，曳曳完先至再講。憑住迷人嘅外形同超卓嘅床技，無論對方幾有火都好快畀佢哋搞掂，試問喺咁嘅情況下，班客又點會唔滿意呢？雖然劇情得啖笑，但係一眾脫星演出相當賣力，尤其係Kaisa Nord嘅表現更係令人刮目相看，認真抵讚！

碟評

色慾辦公室係美國四仔嘅人氣題材之一，因此想拍攝出新鮮感，又要令人睇得興奮嘅作品一啲都唔易，而喺今次介紹嘅3套作品中，最令人印象深刻嘅係《Naughty Office #83》，原因除咗佢係人氣系列最新登場作外，由名廠出品，必定有質素保證，加上元素夠多，從鹹濕老闆嗒清潔女工，到俏秘書情挑型男實習生，唔同嘅劇情帶出同嘅感覺。如果想睇夠索又夠主動嘅脫星，《Slutty Secretaries》相信唔會令你失望；至於《Girls At Work: The Associates》雖然劇情中規中矩，但脫星嘅落力演出，加上情慾激戰連場，必定能夠滿足眼球。