甄子丹眼淚都有戲　新片衝擊影帝寶座

動作影星甄子丹在電影《搜救》中有不少複雜內心戲，其中一場痛哭戲，把內心充滿歉疚的心情完美演繹出來，獲網友激讚。有份投資該片的電影公司老闆王海峰亦讚子丹文戲出色，認為由《葉問》開始，金像獎已欠他一個影帝殊榮！

甄子丹在星皓新片《搜救》中，除了首次拍攝搜救題材，在冰天雪地挑戰體能極限外，原來還要應付大量內心戲。電影公司發布該片新一輯宣傳短片，片中甄子丹飾演一位丟失兒子的父親，內心充滿歉疚，其中一幕用𠝹刀架頸欲自殺的痛哭戲，張力十足，文戲都盡顯功架，表演獲不少網友大讚，指他不止打得，連演內心戲都相當到位。該片投資老闆王海峰受訪時亦指子丹的文戲一直都做得好，並直言：「其實由電影《葉問》開始，金像獎都欠佢一個影帝，子丹處理文戲一直都非常投入同演得好好。」

有機會父女檔合作？

王海峰與子丹合作無間，提到子丹女兒甄濟如（Jasmine）如今亭亭玉立，大有條件入行，問王海峰之後會否想撮合父女檔拍戲？他笑說：「呢啲等佢爸爸決定，我由細睇到佢大，佢真係又靚又叻女嘅。」

雖然新片已展開宣傳，但未有公布實際映期，只寫有2022年上映。據知，該片原定今年暑假公映，惟現時內地疫情嚴峻，故電影公司仍在考慮，隨時改期。雖然如此，電影公司仍照花千萬元宣傳，若最終要改期上映，又要額外資源，相當揼本。子丹片中會隨中國搜救員警和雪域搜救隊深入極寒禁區捨身救子，他於多場高危戲份都堅持親自演出，並因此數次受傷。子丹表示會以戰戰兢兢、如履薄冰來形容整個拍攝電影的過程，相當驚險。