Thank you mum for your loving everyday!母親節快到,大家開始物色禮物未?雖然送花送康乃馨的話會略見老套,但如果是能夠長期擺放的永生花束,讓心意更顯長久,會不會令你再考慮?

小記精選了兩間在台灣同樣以花藝品為主的店舖,第一間由喜愛做手作的媽媽負責,「香沁花園Fragrant Garden Studio」除了有含可擴香的索拉康乃馨擴香花束、不凋康乃馨大花束及不凋康乃馨單支花束外,還有康乃馨擴香磚、康乃馨擴香石等,可配合不同的精油放鬆身心,紓緩壓力甚至驅蚊。另一間是「海藏設計 PIRATE DESIGN」,產品有各式的永生康乃馨玻璃盅燈、永生康乃馨玻璃球、康乃馨花束、康乃馨乾燥花盆等,更設有材料包,可以親手製作,款式多樣,無論想要夜燈還是擴香款都有得揀。兩間店舖都可在Pinkoi詳閱資料,有興趣的乖仔乖女們,不妨瀏覽有沒有喜歡的個人款式啦!