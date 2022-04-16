爆阿女睇過《喜愛夜蒲3》演出　Celia K.一講即喊

由林盛斌（Bob）主持的無綫新節目《360度人生課堂》，昨晚（15日）播出第二集，每集都會邀請不同講者分享人生故事，今集請來寄養家庭媽媽Kaye和前𡃁模郭玥彤（Celia K.）作分享。Kaye本身有一個幸福家庭，與老公育有兩位囡囡，她做寄養家庭的原因由看到一段新聞開始，一位BB因未能適時獲得寄養家庭照顧最終離逝，震撼了Kaye，在獲得家人支持下，開始成為寄養家庭，6年來照顧過6位小朋友。最難忘第一次照顧一個3個月大的BB，有次BB發高燒，她連續4晚在醫院陪伴，將BB當作家人般看待，直至BB獲得領養家庭收養。她覺得做寄養家庭之後，家人也有很大轉變，包括媽媽和奶奶變得大愛，老公對家庭投入度大增，大女變得成熟，二女變得體貼，而她發覺自己內心比想像中更強大，願意打開心扇，對待每位受寄養的小朋友。

聆聽嘉賓之一張慧儀的兒子也是領養回來的，她分享以前唔蒲瞓唔着，故也想像不到自己原來都有做媽媽的潛質。另一嘉賓陳浚霆，眾所周知藝人顧紀筠是他的繼母，他透露十幾歲時，顧紀筠送了一份助養小朋友的收據給他做生日禮物，又帶他到山區探望孤兒，讓他明白到自己生在福中，他認為顧紀筠實在好有智慧，至今他已助養過不少小孩。

至於另一講者前𡃁模Celia K.，她分享入行追夢的經歷，她表示初入行時出過寫真，被歸入「𡃁模」界別，她自嘲前面多一個字，是「死𡃁模」才對，首次接拍電影是一部三級片，電影有7成戲份都在床上，有一天更連續拍足11個小時床戲，途中她借去厠所時爆喊，當時有位梳化頭姐姐給她鼓勵，之後她接拍《喜愛夜蒲3》和《幸運是我》都是較多肢體動作的戲份為主，故她笑言：「我嘅肢體動作係獲得肯定嘅。」

試過前男友帶她回家見家長，被男友媽媽批評她為「唔三唔四的𡃁模」，幸運地2016年遇上現在的老公李冠鋒，之後生了3個可愛的女兒，成為媽媽。她提到曾有一位媽媽認出她拍過戲，還問她為何要「從良」，令她費解。 Celia提到有次女兒看到她在《喜愛夜蒲3》的演出，讚她做得好好，Celia表示等咗8年，估不到第一句讚賞是來自女兒，說時感動到喊起來。她提到老公支持她放膽追夢，表示全家人也會支持她，她說：「啲人問我有冇後悔做𡃁模，我從冇後悔，呢8年嘅磿練，令我變得堅強和有毅力，成就今日我做一個好媽媽。」此時她首部三級片的導演胡耀輝突然現身台上，令Celia大感愕然，感動地擁抱。

台下做觀眾的Celia老公李冠鋒表示屋企人都好接受Celia，認為𡃁模冇乜嘢，Bob問他是否都鍾意𡃁模？李冠鋒笑言：「所以覺得冇問題囉！」而聆聽的嘉賓應昌佑與Celia合拍《喜愛夜蒲3》，他稱當時自己也是第一次拍肢體動作戲。