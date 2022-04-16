設計師否認介入Rihanna戀情　造謠者道歉

時裝網絡紅人Louis Pisano於社交網站聲稱臨盤在即的巴巴多斯天后Rihanna，被其時裝品牌的鞋設計師Amina Muaddi介入與美國饒舌歌手A$AP Rocky的戀情。Amina於社交網站限時動態發出聲明否認傳聞，Louis其後向受影響的各人道歉！

Amina表示：「我一向認為在社交網站散播的謊言不值得回應或澄清，尤其是如此卑鄙的。我起初預計這個充斥惡意的虛假謠言，不會受到認真對待。但過去24小時，我再意識到我們生活在一個大家會快速就事件發言的社會，完全不理事實根據，亦沒有東西是禁忌，即使那應該是一個人生命中最美麗與值得慶賀的時刻。因此我必定要發聲，因為這不只是針對我，但與我非常尊重與愛護的人有關。在Rihanna繼續度過平靜、花枝招展的懷孕生活，而我回歸工作之時，我祝大家有個愉快的復活節周末。」

傳聞的始作俑者Louis於道歉聲明表示：「大家好，我想回應事件。昨晚我做了一個愚蠢決定，發布一些我收到的消息。我不會公開消息來源或歸咎別人，因為最後是我自己做決定去寫與送出那個留言，是由我戶口發布。所以我想為我冒失的留言，正式向所有受影響的人道歉。我會完全為個人行為以及帶來的傷害負責。」