小S忘情攬姐夫　具俊曄為錢開冇罩騷唔怕染疫

台灣女星大S（徐熙媛）韓籍老公具俊曄嘅首個抵台DJ騷終於搞掂，尋晚（15日）假台灣信義區夜店「Ai Nightclub」演出，台灣消息指約晚間11點開始夜店出現排隊人潮，具俊曄約1點上場，尋日較早時間放風唔會去嘅姨仔小S（徐熙娣），就同老公許雅鈞（Mike）喺12點率先入場力撐姐夫，又跟現場音樂節奏忘情熱舞，心情靚爆。

被指為搭配奢華夜生活型態，斥資上億新台幣打造全新元宇宙派對體驗空間，以特別設計嘅Opening音樂同視覺特效揭開演出序幕。具俊曄除咗改編25年前嘅組合「酷龍」爆紅歌曲《BING BING BING》Remix版本，仲突然拎起麥驚喜獻唱另一首代表作《初戀》，明眼人都知係唱畀大S聽。不過就有網友指佢哋全場有好多人都冇戴好口罩，具俊曄更加係「全裸」上陣，睇嚟一啲都唔驚染疫。

炸爆現場樂迷之後，佢就開心用韓文、英文介紹小S出場高喊：「歡迎徐熙娣！」二人就一齊表演，又喺台上鬥舞，現場氣氛High爆，不過經過一連串交流小S都依舊口罩不離面，未知係咪見姨仔咁有抗疫意識，具俊曄終於都戴番個口罩，表演結束後又不忘嚟個大大擁抱，答謝姨仔小S出力幫手。