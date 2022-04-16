熱潮回歸！跟住明星玩菲林相機

近年不少人重投菲林攝影懷抱，連名模Gigi Hadid、Kendall Jenner及BLACKPINK的Jennie和Lisa都愛隨身帶着菲林相機，去到邊影到邊！（設計圖片）

近年菲林攝影熱潮再起，由國際名模、韓國女團、攝影大師到本地文青，都愛隨身帶着菲林相機，隨時享受街拍樂趣。有菲林公司更捲土重來，重新推出停產多時的120格式菲林，以及新色調的135格式電影菲林；促使相關的店舖、工作室愈開愈多，新世代都趨之若鶩潮玩這個玩意，由數碼攝影回歸菲林的獨特質感與色調！

90後開菲林工作室

誰說菲林攝影是「老餅」及「龍友」的專屬玩意？許多出生於數碼時代的年輕人，近年反而被菲林攝影的獨有魅力吸引，就如今回訪問的Kiah便是一位90後菲林攝影發燒友。她笑言因家人有玩開菲林相機，所以在耳濡目染下早已「入坑」：「由細到大，爸爸都會用相機記錄一家人生活，就算去遊樂場玩，都會先影相打卡。到我十幾歲轉玩數碼單鏡反光相機時，爸爸將其FM全手動菲林相機轉贈給我，鼓勵我用菲林機學習基本的光圈快門知識。」

由於太熱愛攝影，Kiah在大學也繼續選修相關學科，專注學習黑房沖曬技巧。畢業後更在家人支持下，成立工作室「赤光之下Aka Studio」，並開辦黑白菲林沖洗體驗工作坊。雖然至今成立才短短1年，但已成功吸納了一班年輕攝友。「他們的年齡由十多歲至廿多歲都有，都是受明星效應及朋輩影響而對菲林攝影產生興趣！」

菲林留底感覺更實在

至於Kiah本身為何咁長情，至今仍堅持用菲林相機影相？她這樣回答：「因為有菲林留底，比較實在。記得在全世界都玩DC（袋裝相機）的年代（2000年期間），我們全家去了一次旅行，當時我們全程用DC相機影相。但回港後卻發現遺失SD卡（記憶卡），於是所有旅行照片消失，就像沒去過一樣。如果當時是用菲林影相的話，結果就會不一樣，至少可以保留菲林底片。」她又指出使用菲林會令人更珍惜每一次拍攝：「因為它不同於數碼拍攝，一次過可以影好多張相，相反每一券菲林都有數量限制（通常一卷只有24、27或36張），只可影小量相。所以為免『嘥菲林』，就自然會慢下來影每一張相，諗清諗楚才按下快門。」

沖曬都有多種玩法

通常大家影完一卷菲林，都會拿到店舖沖洗掃描，直至相片沖曬出來，就代表完成整個過程，但其實還有好多其他「玩法」，增加菲林拍攝的趣味性。今次Kiah就講解其中一種文青至愛的黑白放相過程，根據經驗在3個小時內可以放到2至3張相，愈熟練就會放到愈多張。

Step 1：首先準備沖曬好的菲林底，暗房內關燈只剩小紅燈。

Step 2：將菲林底片和相紙放在放大機上，再調校好相片構圖和放大機的鏡頭對焦距離。

Step 3：然後在放大機上測試不同曝光時間，顯示相片的黑白光影反差，曝光時間愈短愈亮，愈長愈暗。

Step 4：最後按順序在相片放入顯影水、停影水、定影水再水洗，等相片乾了就可觀看測試的相片成果。

Step 5：測試完就可以重複步驟2至4正式放相。

盤點明星至愛型號

想購入菲林相機卻無從入手，不妨看看BLACKPINK、Kendall Jenner、Gigi Hadid等明星名模使用的型號。不過要注意這類明星同款相機通常會炒到天價，一機難求，但作參考指標也未嘗不可，總好過盲舂舂亂買。最穩陣當然是先做足資料搜集和格價，再按個人需要入手啦！

Gigi愛即影即棄：超模Gigi Hadid超愛菲林攝影，愛到專門開一個社交帳號來擺放菲林照。她常使用只可影27張相片的Kodak即棄菲林相機，去記錄生活點滴。新手可學她以用完即棄相機作入門機，價錢會較便宜。不過即棄相機的相片質素比較參差，所以只能用作簡單記錄生活。

BLACKPINK用單反及旁軸：玩過即棄相機，確定自己不會三分鐘熱度之後，就可以學BLACKPINK成員用單反、旁軸等菲林相機。Lisa和Jennie經常用 Contax、Minolta、Yashica等品牌的菲林相機（具自動模式的型號），這類機既輕巧又易操作，絕對適合新手使用，輕鬆影靚相。Jennie更特意開了一個名為lesyeuxdenini（意思是Nini的眼睛）的社交帳號，放自己拍的菲林照，讓Fans大飽眼福。

同場加映：特效菲林超好玩

如果想體驗有趣的菲林拍攝，最直接方法就是換上有特效的菲林，便能突破常規拍攝出意想不到的照片效果。現時市面上也有各種不同特效菲林，例如Lomography推出的LomoChrome特效菲林系列，便以冷調和高對比夢幻色調聞名，特別是當中的Purple負片，就最能影出帶有紫調和幼細顆粒的電影畫面效果。此外，由德國品牌Kono與泰國Pswfilm推出的電影菲林，也同樣過經人手加工和捲製，所以影出來的照片，會出現獨特的顏色與圖案，似足王家衛電影的劇照！