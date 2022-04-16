新款漢堡加小食　Comfort Food最佳配搭

肉嫩多汁漢堡扒加生菜、番茄和醬汁等打造的漢堡包，對很多人來講，是日常速食的Comfort Food，漢堡包的配搭千變萬化，每一個都有不同的風味。在吃新口味漢堡的時候，通常又會配各式小食，如薯條、炸物、薄餅、小食或點心，最後還會來一口小甜點才滿足，讓大家在吃速食的時候，都可以好豐富。

日式風味

美式漢堡加入日本風格，會產生有趣的化學反應，有指約於1950年，美國漢堡傳入日本佐世保市，當地人經改良後，推出符合他們口味的佐世保漢堡，Boy n Burger以此作靈感，由現時至4月21日推出限定的佐世保黃金豆腐漢堡及佐世保黃金炸魚漢堡，麵包分別夾上黃金炸豆腐和日式炸魚，再加酸蘿蔔、紫蘇葉、日本丘比沙律醬和日式燒烤醬，口感滿分。與此同時，店內亦新推日式沙律醬薯條，配柚子梳打或熱柚子茶，滿滿日式風味。

韓式雞胸

除牛肉漢堡，雞堡亦經常見，不過大多選用雞腿肉製作，韓國雞胸肉網購平台Rankingdak，標榜選用高蛋質、低脂低卡的雞胸肉，製作一系列的美味小食，繼雞胸肉小籠包、炒飯、餃子和捲餅外，近日亦有新作，新推出的2款EATMATE 雞胸肉漢堡包，麵包加入濃縮乳清蛋白，配入百分百韓國產雞胸肉和美國低脂芝士，再分別加入芥末醬酸瓜和墨西哥辣椒，香辛惹味。另外還有加入4款歐洲芝士、墨西哥辣椒製作的雞胸至尊PIZZA，以及港人關注的雞胸肉蔬菜燒賣和雞胸肉蝦肉燒賣，無論是漢堡配薄餅，又可以新穎地和燒賣搭配，輕鬆來個港韓美味之旅。

大熱生酮

坊間瘦身的方法五花八門，近年流行的生酮飲食，吸引不少人注意，就連欣宜都靠它減肥成功。早前大角咀開設漢堡外賣店The Engine，店中的低碳漢堡用生酮飲食法製作，營養師按微量元素的攝取比例，以奇亞粉和杏仁粉代替麵粉製作Keto burger Bun，再加不同的配料，打造出慢煮雞胸天貝漢堡、大啡菇生酮素漢堡、煙三文魚牛油果生酮漢堡等5款口味，特別一提是慢煮雞胸天貝漢堡用天貝代替麵包，滿滿植物蛋白，再加上漢堡最坐配搭天貝薯條或燒雞胸天貝凱撒沙律，飽肚又健康。

載譽歸來

食店的美食經常替換、推陳出新，但如廣受食客歡迎，有時都希望餐廳再推出。麥當勞剛重推將軍漢堡系列，除有回歸的將軍漢堡、玉子將軍漢堡和玉子隻層將軍漢堡外，還有新出的Shake Shake薯條日式咖喱味調味粉、Double Oreo麥旋風、抹茶豆乳批等，配薯條吃固然是最佳選擇，飯後來一口甜點，也是滋味十足。

吃得的富士山

要數日本最著名的景點，富士山肯定是代表，MOS Burger早前推出期間限定的富士山珍珠堡，珍珠飯堡夾和風香烤牛肉、炸水煮蛋、綠珊瑚生菜和北海道熔岩芝士，遠看猶如一個吃得的富士山，入口啖啖肉汁和芝士香。