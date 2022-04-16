《聲夢傳奇2》23位學員名單保密　唔見樣只能聽聲！

無綫去年舉行音樂選秀節目《聲夢傳奇》，成功孕育不少潛力新人，如「人氣王」炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）等，基於首季反應熱烈，粉絲對於第二季亦非常期待。而無綫於去年11 月為《聲夢傳奇2》進行初選活動，選出10位於初步面試中有突出表現的參賽者作公開演出，當時Gigi、Yumi、Chantel等亦有現身撐場！由於一眾表演者表現出色，於網上即引發新一輪「聲夢」熱，上月更有鐵粉促請無綫盡快公布學員資料「止癮」。

昨晚（15日）無綫終於釋出《聲夢2》首條宣傳片，承接上一季，今季繼續大玩宇宙Tone，代表着23位來自五個不同星球學員的「追夢鯨魚」，於太空遊走尋找「夢想領域」圖騰，並在追夢過程中盡力超越自我，以配合是季大會主題「我．超越我」。是次大會主題曲由第一季畢業生張馳豪（Aska）及第二季聲夢學員攜手合作，前者負責作曲，後者負責獻唱，甚有薪火相傳意味，宣傳片並預告《聲夢2》將於6月正式登場！

不過為保持神秘感，23位學員於首個宣傳片中未有露面，連官方社交網也未公布學員相關資料，幸不見樣也能先聽聲！無綫官網近日先後推出了四條時長約分零鐘的「唱歌原聲片」為《聲夢2》進行預熱，獻唱歌曲分別為《Million Reasons》、《遇見》、《刻在我心底的名字》及《逃生門》。雖然未有公布任何獻唱者資料，但已引起一定關注度。