新款頭戴式耳機　大人細路各取所需

配備可調校式柔軟頭帶及較小尺寸耳墊，比普通耳機更為貼合。售價︰約HK$240 (互聯網)

雖然真無線耳機大行其道，但頭戴式耳機在隔音、音色方面始終略勝一籌。最近就有不少新款頭戴式耳機推出，而且各具賣點。

兒童而設

Belkin SOUNDFORM Mini是一款專為兒童設計的頭戴式無線耳機，配備可調校式柔軟頭帶及較小尺寸耳墊，比普通耳機更能讓兒童舒適佩戴。85dB音量上限讓兒童在較長時間內持續聆聽不會造成聽力損害。兼容Zoom、Schoology和Seesaw等視像程式，同時內置麥克風，遙距上課時也可與老師與朋友交談。

專業監聽

Shure SRH840A為專業音響工程師及音樂人提供精準的專業音色作監聽之用，配備40mm釹磁鐵動圈，頻率響應經精確微調，提供豐富細膩的低音、清晰準確的中音以及寬廣延展的高音。採用人體工學設計，比上一代輕25%，柔軟舒適的頭帶非常適合長時間使用。

長氣降噪

Beoplay HX配備適應性主動式降噪技術，在消除噪音的同時還原真實聲音色，而且消噪後依然能夠播放35小時，相當長氣。兩個定製40mm釹磁鐵驅動單元可傳遞穩定且澎湃的低音。重量只有285g，輕巧耐用且符合人體工學，長時間佩戴保持舒適感。