劉威煌赤膊浸牛奶浴　失望今年冇得開實體騷

歌手劉威煌（Ryan）今日（16日）晒出赤裸半身浸牛奶浴海報照，宣布將於30日舉行線上音樂會。疫情以來，他開始逢周五晚，與樂迷在網上見面，分享音樂和近況等，漸漸成為Ryan與樂迷之間的約定，去年4月30日疫情期間，他在麥花臣場館舉行的《2021劉威煌REBRITH音樂會》，「430」成為Ryan歌迷之間的紀念日，由於今年疫情仍未減退，未能舉行實體演唱會紀念1周年，為免歌迷失望，遂決定改為網上直播音樂會慶祝，並將會全球包括：中、港、台、新加坡、馬來西亞、日本、英美、澳和加拿大等地同步直播。

是次線上音樂會，會由葉肇中擔任音樂監製，Ryan透露音樂會主題為RECOVER（恢復）：「寓意透過音樂會，提供一個享受及釋放的空間，令大家忘記一切壓力，用音樂恢復能量。這3年全球受疫情影響，我們或多或少都有所失，希望大家的傷口盡快復原，繼續勇往直前。」對於海報照半裸浸牛乳，他笑言：「設計師阿言次次都會想出一些古怪構思給我，今次要我好舒服地浸在浴缸中，阿言為配合上年『Rebirth』音樂會海報顏色，在綠色浴缸的水中，加入鮮奶，變成藍綠色效果，哈哈！今次係我人生第一次浸牛奶浴，真係滑晒！」他稱浸浴時有着褲，而且只有兩位好兄弟攝影師阿江及設計師阿言在場，故並不感尷尬。他透露線上音樂會在一個月前才敲定，籌備時間十分趕急，10天前才拍海報，以浸浴為主題，是希望讓大家有舒服的感覺。

對於今年不能舉行實體演唱會慶祝，他坦言有少許失望，寄望明年舉行430兩周年，但他非常感恩得到各方好友幫忙，今次會動用最大資源拍攝及錄影全場音樂會，他說：「上年好遺憾，音樂會因為預算不足，沒有把音樂錄影，所以今次加大預算，作日後留念。」