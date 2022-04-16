謝月美設靈︱圈中好友憑弔　張繼聰：佢好照顧後輩

資深演員及配音員謝月美（May姐）上月25日離世，終年74歲，今日（16日）假香港殯儀館舉行喪禮，採佛教儀式進行，藝人安德尊、李司棋、趙希洛與母親梁小玲、張錦程、張繼聰、關寶慧、阮德鏘、陳安瑩等亦先後抵達靈堂送別好友。

張繼聰坦言May姐對他照顧有加，就如母親一樣：「未入行做歌手已經識佢，佢好照顧後輩，會鼓勵同畀好多機會我哋，大約20年前同祖藍（王祖藍）啱啱喺演藝畢業，嗰陣都未有事業，佢就畀機會我哋跟佢配音，到後來我有機會拍劇，同佢飲茶嗰陣佢會好開心同埋畀意見我，佢喺我心目中就好似阿媽一樣。」他指知到對方有病，最後一次見面為2年前的一次聖誕聚會，他續説：「佢之前有打電話畀我，嗰陣仲以為佢病情有好轉，對佢離開真係好難過，但都好戥佢開心，因為佢行咗一個好精彩嘅人生，同埋留低咗好多嘢影響後輩。」他表示很感謝對方家人，於對方臨終前替他轉達了自己心底的一番話及對她的愛。

安德尊接受訪問時表示：「好沉重，唔識點講，同May姐識咗好多年，近10幾年開始合作舞台劇，最後合作係幾年前。（知唔知佢病？）知，但疫情都唔敢見，有咩事擔當唔起。（打電話問候？）人哋已經病緊，唔想成日打擾佢，May姐成日都話等佢休養好就出嚟見面，結果等到佢走咗。」

治喪委員會特別製作電子紀念冊供親友回顧謝月美的生前點滴，除了謝月美兒女、親人外，不少圈中好友亦有在紀念冊中留言，其中，李司棋便指自己曾目睹對方背負着很多重擔，十分心痛，更大讚她是「鐵娘子」。除了May姐的兒女、親人，不少圈中好友亦有在紀念冊中留言，其中李司棋便指自己曾目睹對方背負着種種重擔，非常心痛，更大讚她的奮鬥故事可媲美《阿信的故事》，令她欽敬！而經典動畫《麥嘜》作者麥家碧亦有獻上插畫並寫道：「感謝May姐指導。」