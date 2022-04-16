《金宵大廈2》彩蛋︱「Coco姐」李施嬅返嚟啦！

藝人李施嬅於無綫新劇《金宵大廈2》一人分飾幾角引發不少討論，昨晚（15日）劇情講到被困黑白世界金宵大廈天台的Ella（施嬅飾），於瀕死時因一場雪感應到來自現實世界Joey（陳山聰飾）的呼喚，明明感到近在咫尺卻未能相見的二人，最終以「雪」傳情表達思念，加上施嬅熱淚盈眶、滿臉甜蜜感動又難過的表情，更是看得網民直呼心痛。

除了天台喊戲，施嬅分飾的第三個身份Lydia亦曝光，於黑白世界長大的她，雖然樣子與Ella一模一樣，性格卻截然不同，故二人同場戲份如同兩位不同的演員在演戲，皆因Lydia與Ella由表情、小動作、語氣及神態均有很大差別，被網民大讚施嬅演技冇得頂。

自《金宵2》首集開始，施嬅先後以Ella、60年代女醫生及Lydia三個不同身份現身，不過有眼利網民發現，施嬅還有一個「彩蛋」角色，乃昨晚於回憶片段中出現的第一季角色Coco姐，雖然全程沒有對白，但簡單幾個臉部表情已讓人感覺「Coco姐真的回來了！」

黃建東與趙希洛主演的單元故事，內容亦高潮迭起，講述「優質地產」代表茂利安（黃建東飾）及四爺（趙希洛飾）因背後有MIA保險的「壞事保險」Back Up，二人互相「廝殺」隨即升級，長期遭受四爺壓迫的茂利安先下手為強奪去四爺一個眼球，遭毀容的四爺即安排獸醫為茂利安「拆蛋」，瘋狂極致程度令網民嘩然，不過決戰一輪過後，最終齊齊因失血過多而死。

黃建東不一樣一面

二人繼《十二傳說》後再度結緣，合作上更有火花，除了造型各有各搶，演技亦各具特色，獲網民一致好評。黃建東於昨晚一幕近兩分鐘的獨白戲亦精彩非常，雖然對白不少，不過其面部表情卻能多變又精準，將「喪心病狂」的狀態演繹得淋漓盡致，他受透時透露該場獨白戲幸運地一Take完成，全靠以前讀過戲劇課程打好基礎：「之前做舞台劇有過獨白經驗，加上我讀演藝出身，又喺美國讀過戲劇，我覺得呢啲都對我有幫助。」談到是次角色雖然短暫但成功入屋，東東坦言希望讓大家看到其不一樣一面。