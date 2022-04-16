乳癌康復有後遺症　林淑敏驚演完「大小姐」變回路人甲

「大小姐」林淑敏早前接受電台訪問，重提十幾年前抗癌經歷，她憶述康復的過程並不簡單，更要向蘇玉華說聲：「我愛你！」。她稱治療乳癌期間，正值她與蘇玉華合演《On Call 36小時II》，當時她打4針化療針都出現休克，有一次打針3分鐘後臉都變成黑色，需要醫生搶救，雖然醫生表示身體會慢慢復原，但林淑敏等了6、7年，至今仍有些腦霧症狀，會出現斷片，不知自己在說甚麼，甚至試過駕車回家時在路上兜了2、3個小時。她說：「記得一次，同蘇玉華拍劇時，之前大家有講有笑，點知一開機我就忘記晒所有本來熟讀嘅台詞，望住佢講唔出一句對白。當時我好尷尬，好難解釋發生咩事，我知自己發作，只係不停講對唔住。好彩佢好好人，係一位好好嘅演員，佢一定覺得呢個人點解唔做功課，我一直以來都冇同佢解釋過，所以好想同佢講一聲『我愛你，蘇玉華！』。」

有幸能活出第二次生命

她稱這段患癌經歷，收到的祝福大於所承受的痛苦和災難，感恩自己在最孤單時有聖經相伴，告訴她萬物皆有時，生老病死是一個秩序，自己不比這個世界大，為何不會經歷病痛和死亡？她坦言有幸能活出第二次生命，如復活一樣。她初入行時跑龍套、演市民、妓女、鬼等角色，對自己沒有信心，她說：「我蠢蠢哋、好簡單、扭擰、尷尬，睇番以前嘅演出真係得啖笑，如果呢個人都成功，真係對唔住香港觀眾。（當年）我只當演戲係一份工，有糧出就有生命力。大病過後，我坦然問過自己，既然TVB收留，之後嘅路要點行？我深入禱告，決定喺有生之年，仲有一口氣，要令自己嘅人生更精彩，去盡啲，起碼盡力先對得住自己。」

老公冇呷許家傑醋

2017年林淑敏加入《愛．回家之開心速遞》大家庭飾演大小姐龍力蓮，她上網參考別人嗌交的片段，她說：「其實嗌交本應慘不忍睹，但係又可以好好笑！當初我做大小姐依然有客串其他角色，冇諗過會影響大小姐嘅形象。因為德高望重嘅大小姐唔可以突然間變咗師奶，為咗保持大小姐形象，我就再冇接其他角色。」9年前林淑敏結婚成為陳太，在劇中大小姐和宋水輝愈做愈合拍，丈夫Tommy可會吃醋？她笑言當然沒有，Tommy還會扮「宋水輝」許家傑與她對劇本。

林淑敏表示和「宋水輝」許家傑私底下「好玩得」，對方像個小朋友，很傻氣，2人私底下會打交、鬥氣和講笑。她笑稱有這個好拍檔，實在非常幸運：「許家傑同我老公相識，佢冇嚟過我屋企食飯，因為我屋企唔招呼人，但佢哋會約上網打機，我發覺同阿輝好有默契，如果拍完劇之後，我哋可以做龍鳳胎又或者兩兄妹，就好似一家人。其實我哋嘅遭遇好相似，佢係香港先生，同樣試過工作上唔如意，我哋一齊喺公司捱出嚟。同期好多人，並非人人都有咁好機會，要珍惜，大家拍住上！我話『將來你成為最佳男主角，我要靠你去搵林淑敏做你阿媽或者家姐，哈哈！』好難得喺圈中搵到一位真摯嘅好拍擋，希望係一世！」

林淑敏也曾擔心大小姐這個角色會有完結的一天，到時會否回到以前演路人的日子？會不會失去自己的價值？她曾為此苦惱過，幸好患重病的經歷，令她明白「本來無一物」的道理，為何要為擁有過的而感到失落？她認為倒不如現在咬緊牙關把事情做好。如果劇集真的有變動，可以選擇退休或者繼續演下去，不去想將來會否有更大成就，人就會開心很多。她說：「我可以處於卑賤，又可以處於成功，最緊要過癮！我感恩主耶穌一直祝福及保守我，呢個角色邊個演都會好笑，我真係好幸運被選中。」